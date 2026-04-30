Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jorge Cotos Ochoa, se encuentra bajo evaluación de la Comisión de Fiscalización del Congreso y diversos legisladores que han solicitado su remoción, entre ellos Kelly Portalatino (Perú Libre).

La parlamentaria solicitó al presidente interino José Balcázar su cese inmediato, tras señalar la existencia de “irregularidades y corrupción”, entre ellas la presunta instalación de antenas en el Establecimiento Penitenciario de Ancón, situación que —según indicó— estaría asociada al incremento de extorsiones, sicariato y homicidios.

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En ese sentido, afirmó que existe “incapacidad para el ejercicio del cargo” y exhortó al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, a adoptar medidas inmediatas contra el funcionario, al considerar que su gestión carece de eficacia y contribuye al aumento de la inseguridad ciudadana vinculada a delitos de extorsión.

De igual modo, la Comisión de Fiscalización del Legislativo tiene previsto votar el próximo lunes, a las 11:00 horas, la invitación a Jiménez Borra con el propósito de que informe sobre presuntas irregularidades y denuncias difundidas en diversos reportajes periodísticos acerca de la situación actual de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

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El penal de Challapalca se reconfigura con nuevos responsables y una estrategia de vigilancia renovada, tras operativos que revelaron la presencia de objetos prohibidos en el interior de las celdas

Asimismo, se solicita que “brinden explicaciones detalladas sobre la presunta presencia de antenas de telecomunicaciones” dentro del penal de Ancón, “así como las medidas adoptadas para el control, supervisión y seguridad en los centros penitenciarios del país”, según el documento al que accedió Infobae.

En marzo pasado, Canal N reveló que Cotos Ochoa fue sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa.

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La televisora informó que el funcionario suma más de tres décadas de experiencia en el ámbito penitenciario, aunque en 2008, cuando ejercía como director de la oficina regional de Lima del INPE, la entidad decidió separarlo provisionalmente tras determinar que permitió el traslado de internos sentenciados por robo agravado y secuestro con documentos judiciales falsificados.

El reportaje detalló que, en 2014, el Tribunal de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la responsabilidad administrativa de Cotos Ochoa en estos hechos. Inicialmente, la sanción consistió en una suspensión de 20 días sin goce de haber, aunque tras una apelación se redujo a una amonestación escrita.

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El nuevo pabellón de extrema seguridad cuenta con cámaras de vigilancia permanente y control estricto de visitas. | Foto: Presidencia del Perú

En 2019 y en enero de 2026, el INPE autorizó el uso de fondos institucionales para financiar la defensa legal del funcionario en procesos por abuso de autoridad, una decisión que implicó destinar recursos públicos a litigios directamente relacionados con su gestión.

Canal N también dio cuenta de una denuncia presentada en 2016 por la esposa de Cotos Ochoa por violencia psicológica en una comisaría del Callao, sin que se conozcan detalles sobre el desenlace del caso.

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La designación del funcionario, quien ocupaba previamente la dirección del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte, se oficializó mediante la Resolución Suprema N.º 054-2026-JUS, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano. Dicha resolución lleva la firma del mandatario interino José María Balcázar y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.