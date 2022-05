¿Vanessa Químper embarazada? Óscar del Portal fue visto comprando ropa de maternidad

Todo parece indicar que Óscar del Portal será padre por tercera vez. (Foto: Composición Infobae)

Vanessa Químper, esposa de Óscar del Portal, estaría en la dulce espera. El periodista deportivo fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme comprando prendas en una tienda especializada en ropa para embarazadas, ubicada en el distrito de San Isidro. Se lo vio en compañía de su menor hijo.

La encargada de difundir las imágenes fue Magaly Medina, este último viernes 6 de mayo. La ‘Urraca’ comenzó explicando que Vanessa y sus dos pequeños ya se encuentran en Perú luego de vacacionar en Punta Cana por un tiempo. Recordemos que el conductor de Fútbol en América regresó al país en cuanto se difundieron pruebas que lo vincularían con Fiorella Méndez.

“Su familia ya está en Lima y, al parecer, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Supongo que como familia estarán decidiendo qué deben hacer. No debe ser una situación fácil. Esta vez, lo vimos saliendo de una tienda con su hijo a una tienda que vende ropa para embarazadas. Esto nos pareció que confirmaba aquella información que nos alcanzaron, que su esposa estaría esperando un bebé ”, manifestó la presentadora.

Los ‘urracos’ captaron a Óscar del Portal comprando un pantalón para embarazadas, de talla chica, el viernes 6 de mayo a las 5 p.m. aproximadamente. Luego de encontrar el adecuado, se retiró junto a su pequeño en una camioneta Mercedes Benz. Según el programa de espectáculos, el conductor salió y volvió a su departamento en Miraflores, donde llevó a Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz y Fiorella Méndez a festejar luego de una pichanga.

DELICADA SITUACIÓN

La conductora de Magaly TV La Firme se mostró preocupada por el estado emocional de Vanessa Químper, quien estaría llevando en su vientre al tercer hijo de Óscar del Portal. Recordemos que, al parecer, todo el escándalo mediático de la supuesta infidelidad con Fiorella Méndez se habría dado en los primeros meses de gestación.

“ Si esto fuera así, que esté embarazada, debe ser muy difícil para ella haberse enterado que su esposo estaba traicionándola con esta chica. Me parece nefasto, terrible, despreciable desde todo punto de vista. Supongo que estará analizando qué hacer, en ese estado su sensibilidad debe estar a flor de piel. Qué difícil”, indicó Magaly Medina.

Cabe resaltar que los rumores del embarazo iniciaron, según la presentadora, porque Óscar del Portal mencionó tiempo atrás que no viajaría a Qatar para cubrir la Copa del Mundo porque su esposa no podría ir por un motivo que no quiso revelar.

¿LO PERDONARÁ?

A diferencia de Érika Villalobos, Vanessa Químper ha permanecido en silencio en medio de los rumores de infidelidad de su esposo con Fiorella Méndez. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al reaccionar a una publicación de Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, quien pidió a la pareja que luche por su relación de 11 años.

“Hoy por esas circunstancias de la vida se encuentran en un pequeño problema y digo pequeño porque estoy seguro que podrán superarlo, porque son tipos inteligentes, porque son una linda familia y lo más importante, porque se aman y ese amor es muy bonito y tiene luz, no dejen que se apague por cuentos o chismes que son solo parte de un negocio barato”, indicó el empresario en Instagram.

La aún esposa del periodista deportivo no dudó en dejar un ‘me gusta’, lo que llamó la atención de los usuarios . ¿Estará de acuerdo con lo que dice Miguel Hidalgo y le dará una segunda oportunidad a Óscar del Portal?

Vanessa Quimper reacciona a mensaje que escribió Miguel Hidalgo. (Foto: Instagram)