María Pía Copello se quiebra al despedirse de Esto es Guerra: “Es una tristeza muy grande”

Hace unos meses María Pía Copello hizo su ingreso a Esto es Guerra como conductora tras haber estado alejada del espacio durante varios meses. Todos pensaban que iban a ver a la exanimadora infantil al el final de temporada; sin embargo, ella anunció su salida de manera repentina.

Para sorpresa de los seguidores del programa, la influencer señaló que debía cumplir otros compromisos y que no iba a poder cumplir con el programa de América Televisión, por lo que decidió dar un paso al costado.

Como era de esperarse, la producción del reality le organizó una despedida que causó gran nostalgia en la conductora, pues señaló que ella no quería regresar a EEG porque era muy difícil despedirse de sus compañeros y el público.

“ Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra ”, expresó.

María Pía Copello no descartó volver en un futuro a Esto es Guerra, pero de momento se va a tener que alejar para cumplir con los otros compromisos que tiene pactado, algo del que ya tenía conocimiento la producción del programa.

“ Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas ”, explicó.

NUEVO CONDUCTOR SERÁ PRESENTADO ESTE LUNES

María Pía Copello siempre se ha sentido bastante identificada con los ‘combatientes’, por lo que le da mucha pena dejar a su equipo en medio de la presente temporada; sin embargo, indicó que el conductor que llegará para reemplazarla defenderá muy bien a este equipo.

“ Sé que llega una persona que va ser muy especial, se va ganar su corazón, aquí esa persona va defender muy bien a los combatientes. Agradecerles a los combatientes el cariño, gracias por la oportunidad y gracias a todos ”, manifestó.

RENZO SCHULLER PODRÍA SER EL NUEVO CONDUCTOR

Son varios los nombres que se manejan como posible reemplazo de María Pía Copello, pero el artista que suena con más fuerza para llegar al realiy es Renzo Schuller, pues su experiencia en Combate lo hace ideal para este puesto, además que se siente identificado con los ‘Combatientes’.

Cabe precisar que hasta inicios de este mes el popular ‘ShuShu’ tenía contrato con Latina al ser parte de Perú Tiene Talento, pero tras el fin de este programa, quedaría libre para elegir otros proyectos.

Además, el actor en su cuenta de Instagram no descartó la posibilidad de ingresar al reality, indicando que se encontraba dispuesto a escuchar diferentes propuestas de televisión.

