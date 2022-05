Esposo de Susan Cristán, ‘La Puca’, se compara con Mario Irivarren y asegura que necesita terapia

Esposo de Susan Cristán niega haberla insultado pese a las pruebas. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

Indignante. Magaly Tv: La firme dio a conocer unos audios en el que se puede escuchar a Pablo Sánchez, aún esposo de la popular ‘Chola Puca’, mientras la insulta y la denigra como mujer. Tras hacerse pública dicha información, este sujeto se comunicó con el programa de Magaly Medina y negó ser el autor de las hirientes frases.

En todo momento este hombre intentó justificar su accionar luego que Susan Cristán mostrara imágenes de las agresión que sufrió por parte de su aún esposo. Asimismo, le pidió a la actriz cómica dejar de lado esta disputa por el bienestar de su hijo, pues asegura que algún día él les va a reclamar.

“ Mi hijo algún día nos va reclamar esto a los dos y no nos lo vamos a poder perdonar, ni ella ni yo. Quiero paz nada más, para mi hijo, para mí. Basta Susan ya de pelear ”, dijo entre lágrimas.

DENUNCIÓ A LA CHOLA PUCA

Pablo Sánchez comentó ante cámaras que el pasado martes se acercó a la comisaría de Salamanca para denunciar por violencia psicológica a la ‘Chola Puca’, pues le habían llegado los rumores que su pequeña estaba siendo maltratado por ella y su actual pareja.

“Mi hijo para llorando, llora mucho”, dijo al mismo tiempo que mostró un audio donde el niño señalaba que su madre lo golpeaba. De esta manera daba a entender el sujeto que la denuncia que ha realizado la artista es para intentar intimidarlo.

En otro momento señaló que no es el autor de los audios en el que se le puede escuchar lanzándole fuertes insultos racistas a la mamá de su hijo. También precisó que ellos tenían problemas como cualquier otra pareja y se insultaban.

Sin embargo, negó haberla amenazado de muerte, dijo que no iba hablar del tema y mostró otro audio donde se le escucha a la actriz insultarlo y acusarlo de haberla dejado en la bancarrota.

SE COMPARA CON MARIO IRIVARREN

En un determinado momento de la entrevista, Pablo Ramírez se comparó con Mario Irivarren y admitió que es un hombre que no puede controlar su ira, por lo que necesita llevar terapia psicológica para poder mejorar.

“ Él dijo que acepta que tenía que llevar terapia, yo también, no me siento bien, mi único problema fue no hablar cuando debí hablar ”, acotó.

Para finalizar, el sujeto indicó que no iba a reconocer que era un agresor mientras que su aún esposa no salga a decir que ella también lo ha violentado psicológicamente.

“En este momento yo no voy a reconocer lo que ella me acusa porque si lo hiciera, ella también tendría que reconocer que es una agresora psicológica y física de menores”, sentenció.

Pablo Ramírez, el aún esposo de Susán Cristán, negó ser el autor de los insultos racistas contra la popular artista.

