Serums 2026-I: LINK del listado de participantes aptos para el proceso de adjudicación de plazas

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó a través de su página web el listado oficial de postulantes aptos y no aptos para el proceso Serums 2026-I, dirigido a profesionales de las ciencias de la salud en todo el país.
Esta información, disponible en el enlace oficial (https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/8050557-resultados-de-la-evaluacion-para-el-serums-2026-i), permite a los participantes consultar su puntaje obtenido, así como su estado: “apto” o “no apto”.
PUBLICIDAD
Junto a la calificación, el sistema detalla observaciones específicas para aquellos casos en los que el postulante es una persona con discapacidad o licenciado de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la normativa vigente que reconoce y prioriza estos perfiles.
El listado representa un paso clave en el proceso de asignación de plazas del Serums, requisito fundamental para el ejercicio profesional en el sector público.
PUBLICIDAD
El proceso de adjudicación de plazas Serums comenzará a las 9:00 a. m. de forma virtual mediante la plataforma Zoom, con transmisión en vivo a través de YouTube. Esta modalidad asegura mayor accesibilidad y transparencia en cada etapa del procedimiento.
- El ID y la contraseña de Zoom se enviarán la noche previa al correo de cada profesional, de acuerdo con su especialidad y fecha de adjudicación. No está permitido compartir estos datos con terceros.
- Es obligatorio conectarse desde una computadora a la Sala Zoom asignada.
- Para permanecer en la reunión, cada participante debe identificarse usando su número de orden, apellido paterno y primer nombre. Ejemplo: 253 - Guerrero, Rosa.
- Al adjudicar una plaza, el profesional debe tener la cámara encendida.
Beneficios económicos y perspectivas laborales
El principal atractivo del Serums 2026-I está en la oportunidad de acceder a una plaza remunerada, lo que representa una mejora directa en la economía de los participantes. Los seleccionados recibirán una asignación mensual de acuerdo a su especialidad:
PUBLICIDAD
- Médico cirujano: S/6.624
- Cirujano dentista, químico farmacéutico, obstetra, enfermero(a), tecnólogo médico, ingeniero sanitario, médico veterinario, biólogo, psicólogo, nutricionista, asistenta social: S/5.300
Quienes accedan a una plaza con remuneración iniciarán funciones el 6 de mayo de 2026; las plazas equivalentes, sin pago, comenzarán el 26 de mayo.
Contar con una plaza permite ingresar a hospitales públicos y participar en procesos para especializaciones o becas estatales, según lo establece la Ley N° 23330.
PUBLICIDAD
Cabe mencionar que en la convocatoria anterior (2025-II), se ofrecieron 3.229 plazas pagadas y 10.266 equivalentes.
Mayor cantidad de plazas disponibles
El Ministerio de Salud comunicó que las regiones de Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac reúnen el mayor número de vacantes, siguiendo la política de destinar personal a las zonas con mayores requerimientos.
PUBLICIDAD
En total, el Serums 2026-I distribuirá sus 7.489 plazas (LINK) en las siguientes regiones del país:
- Cajamarca: 484
- Piura: 468
- Ayacucho: 450
- Apurímac: 423
- Huancavelica: 416
- Junín: 395
- La Libertad: 387
- Áncash: 381
- Huánuco: 372
- Cusco: 352
- Loreto: 278
- San Martín: 273
- Arequipa: 252
- Pasco: 248
- Ica: 229
- Amazonas: 220
- Ucayali: 194
- Lambayeque: 175
- Tumbes: 162
- Madre de Dios: 149
- Lima Región: 143
- Tacna: 126
- Moquegua: 121
- Callao: 49
- Lima Sur: 45
- Lima Norte: 42
- Lima Este: 35
- Lima Centro: 13
El Ministerio de Salud recomienda revisar detenidamente la información publicada antes de la elección de la vacante.
PUBLICIDAD
El objetivo de la adjudicación es garantizar la presencia de profesionales en las comunidades con mayores necesidades y fortalecer los indicadores de salud en áreas históricamente postergadas.
En ese sentido, el Minsa subrayó que realizar el Serums es condición obligatoria para ejercer en el sistema público y favorece la igualdad en el acceso a servicios médicos fundamentales.
PUBLICIDAD