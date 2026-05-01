Serums 2026-I: LINK del listado de participantes aptos para el proceso de adjudicación de plazas

El Serums 2026-I ofrece la posibilidad de acceder a una plaza remunerada con asignaciones mensuales de S/6.624 para médico cirujano y S/5.300 para otras especialidades - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó a través de su página web el listado oficial de postulantes aptos y no aptos para el proceso Serums 2026-I, dirigido a profesionales de las ciencias de la salud en todo el país.

Esta información, disponible en el enlace oficial (https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/8050557-resultados-de-la-evaluacion-para-el-serums-2026-i), permite a los participantes consultar su puntaje obtenido, así como su estado: “apto” o “no apto”.

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Junto a la calificación, el sistema detalla observaciones específicas para aquellos casos en los que el postulante es una persona con discapacidad o licenciado de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la normativa vigente que reconoce y prioriza estos perfiles.

El listado representa un paso clave en el proceso de asignación de plazas del Serums, requisito fundamental para el ejercicio profesional en el sector público.

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Los participantes pueden consultar su puntaje y estado —“apto” o “no apto”— mediante un enlace oficial, agilizando el acceso a la información - Créditos: Andina.

El proceso de adjudicación de plazas Serums comenzará a las 9:00 a. m. de forma virtual mediante la plataforma Zoom, con transmisión en vivo a través de YouTube. Esta modalidad asegura mayor accesibilidad y transparencia en cada etapa del procedimiento.

El ID y la contraseña de Zoom se enviarán la noche previa al correo de cada profesional, de acuerdo con su especialidad y fecha de adjudicación. No está permitido compartir estos datos con terceros.

Es obligatorio conectarse desde una computadora a la Sala Zoom asignada.

Para permanecer en la reunión, cada participante debe identificarse usando su número de orden, apellido paterno y primer nombre. Ejemplo: 253 - Guerrero, Rosa.

Al adjudicar una plaza, el profesional debe tener la cámara encendida.

Beneficios económicos y perspectivas laborales

El principal atractivo del Serums 2026-I está en la oportunidad de acceder a una plaza remunerada, lo que representa una mejora directa en la economía de los participantes. Los seleccionados recibirán una asignación mensual de acuerdo a su especialidad:

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Médico cirujano: S/6.624

Cirujano dentista, químico farmacéutico, obstetra, enfermero(a), tecnólogo médico, ingeniero sanitario, médico veterinario, biólogo, psicólogo, nutricionista, asistenta social: S/5.300

Quienes accedan a una plaza con remuneración iniciarán funciones el 6 de mayo de 2026; las plazas equivalentes, sin pago, comenzarán el 26 de mayo.

Contar con una plaza permite ingresar a hospitales públicos y participar en procesos para especializaciones o becas estatales, según lo establece la Ley N° 23330.

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Cabe mencionar que en la convocatoria anterior (2025-II), se ofrecieron 3.229 plazas pagadas y 10.266 equivalentes.

El Ministerio de Salud publicó el listado oficial de postulantes aptos y no aptos para el Serums 2026-I - Créditos: Minsa.

Mayor cantidad de plazas disponibles

El Ministerio de Salud comunicó que las regiones de Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac reúnen el mayor número de vacantes, siguiendo la política de destinar personal a las zonas con mayores requerimientos.

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En total, el Serums 2026-I distribuirá sus 7.489 plazas (LINK) en las siguientes regiones del país:

Cajamarca: 484

Piura: 468

Ayacucho: 450

Apurímac: 423

Huancavelica: 416

Junín: 395

La Libertad: 387

Áncash: 381

Huánuco: 372

Cusco: 352

Loreto: 278

San Martín: 273

Arequipa: 252

Pasco: 248

Ica: 229

Amazonas: 220

Ucayali: 194

Lambayeque: 175

Tumbes: 162

Madre de Dios: 149

Lima Región: 143

Tacna: 126

Moquegua: 121

Callao: 49

Lima Sur: 45

Lima Norte: 42

Lima Este: 35

Lima Centro: 13

El Ministerio de Salud recomienda revisar detenidamente la información publicada antes de la elección de la vacante.

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El objetivo de la adjudicación es garantizar la presencia de profesionales en las comunidades con mayores necesidades y fortalecer los indicadores de salud en áreas históricamente postergadas.

En ese sentido, el Minsa subrayó que realizar el Serums es condición obligatoria para ejercer en el sistema público y favorece la igualdad en el acceso a servicios médicos fundamentales.

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