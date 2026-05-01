Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta: “Me estás manipulando, no eres mi mamá”

Pamela López y Paul Michael protagonizan un tenso momento donde ella lo confronta y él le reprocha ser manipulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia dentro de La Granja VIP volvió a quedar en el centro de la polémica tras un nuevo y tenso enfrentamiento entre Pamela López y Paul Michael, quienes protagonizaron una discusión que rápidamente captó la atención de la audiencia por la intensidad de sus declaraciones y el contexto en el que ocurrió: una madrugada marcada por el cansancio, el alcohol y la presión constante de las cámaras.

El incidente se desarrolló alrededor de las 2 de la mañana, en un momento en el que la dinámica del reality, caracterizada por su formato 24/7, expone cada detalle de la convivencia entre los participantes.

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Según lo mostrado, Paul, quien aparentemente tenía algunas copas de más, insistía en salir en busca de una crema, una decisión que generó preocupación en López, quien intentaba evitar que el cantante quedara en una situación incómoda frente al público.

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.

Lejos de tratarse de una simple conversación, la escena escaló rápidamente. “Toda la vida me tratas mal. Solo quiero echarme mi crema, déjame ir a bodega, me gusta aprender de mis errores. Déjame ser”, expresó Paul Michael, dejando entrever una molestia acumulada y una necesidad de independencia frente a su pareja.

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Sin embargo, la reacción de Pamela no se hizo esperar. Desde su posición, intentó frenar la situación apelando a la calma y al comportamiento del cantante. “Paul te estoy teniendo toda la paciencia. No te comportes como un niño. Estás encaprichado con tu crema”, respondió, evidenciando su frustración ante la actitud que consideraba inmadura.

En medio del intercambio, también intervino Mark Vito, quien se sumó al intento de contener a Paul Michael, buscando evitar que la situación escalara aún más o que el cantante abandonara el espacio en ese estado.

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Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.

No obstante, el conflicto continuó intensificándose. Paul Michael insinuó que la insistencia de Pamela López podría estar motivada por desconfianza. “¿Miedo?, ¿hay alguna amenaza?”, cuestionó ella, descartando de inmediato esa posibilidad y dejando en claro que su reacción respondía a una intención de cuidado y no a celos o inseguridad.

Fue entonces cuando el momento alcanzó uno de sus puntos más críticos. En medio de la tensión, Paul Michael lanzó una frase que marcó la escena: “No eres mi mamá, bebé, anda descansa”. Con estas palabras, el cantante no solo rechazó la intervención de Pamela López, sino que también estableció una distancia emocional que evidenció el desgaste del momento.

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Lejos de ignorar el comentario, la trujillana decidió responder con claridad, reconociendo el punto, pero reafirmando su intención. “Hace rato estoy tratando de cuidarte de que no se te vea mal porque estás tomado porque estamos en un 24/7”, explicó, poniendo énfasis en el contexto del reality, donde cada acción es observada y amplificada por la audiencia.

Pamela López y Paul Michael protagonizan una intensa discusión en 'La Granja VIP'. La modelo intenta que el exchico reality se vaya a descansar, pero él la acusa de manipulación y le grita: “Tú no eres mi mamá”. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Paul Michael le dice a Pamela López que lo manipula

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Paul Michael, visiblemente incómodo, acusó a Pamela López de intentar controlarlo, lo que llevó la conversación a un terreno más delicado. Ante ello, ella respondió de manera directa:

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“Eso no es manipulación, es una petición”, marcando una diferencia clara entre lo que considera cuidado y lo que él interpreta como control.

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.