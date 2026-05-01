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Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado

El polifuncional jugador peruano no deja de ofrecer rendimientos máximos en el Brasileirao, lo que ha despertado el interés de clubes de Portugal e Italia para acometer movimientos en los siguientes meses

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Erick Noriega es considerado un valor sustancial en Gremio. - Crédito: Difusión
Erick Noriega es considerado un valor sustancial en Gremio. - Crédito: Difusión

El rendimiento sobresaliente de Erick Noriega aunado a su comportamiento profesional invita a las autoridades de Gremio a pensar con seriedad su continuidad. Determinada su fecha fija de permanencia, otro aspecto a abordar viene siendo la cláusula de salida a fin de evitar una posible marcha a ligas de élite de Europa.

Así las cosas, los directivos del ‘tricolor’ han acelerado gestiones para echarle un cerrojo más fuerte al ‘Samurái’. De acuerdo con RTI Esporte, cualquier club que desee hacerse de los servicios del futbolista peruano deberá destrabar el bloque de seguridad de 40 millones de euros, una cifra más que exorbitante.

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Eso sí, en caso Noriega considere que alguna propuesta valga la pena para cambiar de aires, Gremio no se opone a escuchar ofertas desde los despachos. De hecho se considera, siempre bajo la misma fuente, que las autoridades del club están dispuestas a dar pie a negociaciones a partir de 12 millones de euros.

Erick Noriega crece a pasos agigantados en el Gremio. - Crédito: Evandro Barella
Erick Noriega crece a pasos agigantados en el Gremio. - Crédito: Evandro Barella

Ascenso inmediato

Erick Noriega, de 24 años, llamó la atención de Gremio por su notable desempeño con Alianza Lima en la pasada temporada. La confirmación de su fichaje llegó después de que ambos clubes se enfrentaran por los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 por el acceso a octavos de final y en ambos lances el peruano sobresalió por su seguridad en defensa y contundencia en el mediocampo.

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Una vez que llegó a Porto Alegre, el ‘Samurái’ demostró sus credenciales como polifuncional. Así, durante la campaña de Mano Menezes —actual entrenador de la selección peruana— ejerció el rol de central y ahora con Luis Castro se desempeña como volante de primera línea.

Con un rápido crecimiento, Noriega totaliza 34 partidos disputados con Gremio, un gol y tres asistencias. Además, hace no mucho logró consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho, lo que supuso su primer título como profesional.

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