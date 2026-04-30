Perú

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El candidato de Juntos por el Perú deja, hasta ahora, fuera del balotaje al exalcalde de Lima, con una diferencia de 29.322 votos

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El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, amplió este jueves su ventaja sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con casi 30 mil votos de diferencia al 97.123 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez suma 1’965,378 votos válidos, lo que representa el 12.049%, mientras que el exalcalde de Lima alcanza 1’936.056 votos, con un 11.869% de los votos válidos, lo que lo deja fuera de la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 7 de junio. Entre ambos hay 29.322 sufragios de diferencia.

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Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera el escrutinio con 2’791.616, equivalente al 17.114%. La ONPE ya ha contabilizado un total de 92.766 actas de las elecciones y solo quedan por procesar 2,669 que han sido enviadas a los jurados electorales para ser revisadas por distintas observaciones en la suma de votos u otros detalles.

Sánchez ha declarado estar “totalmente convencido” de que será él quien disputará la Presidencia con la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990- 2000) y ha señalado que las autoridades electorales tienen “la inmensa responsabilidad” de terminar con el conteo de los votos, por lo que les pidió “celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular”.

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El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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