Desde España, Ezio Oliva responde a quienes dicen que Karen Schwarz lo mantiene

Ezio Oliva responde a rumores sobre su hogar con Karen Schwarz.

Ezio Oliva afrontó desde España los persistentes rumores sobre su situación económica junto a Karen Schwarz, tras dejar Perú para instalarse en Europa con sus hijas. La pareja, vinculada al entretenimiento y la música, conectó en vivo con el programa ‘Magaly TV La Firme’ para abordar directamente las versiones que circulan desde hace años en el ámbito público peruano.

El detonante más reciente surgió cuando Karen Schwarz compartió detalles sobre su emprendimiento, Valente, aludiendo a la innovación de su propuesta en el mercado español. Durante la transmisión, la presentadora Magaly Medina hizo un comentario sobre la posibilidad de que, si su empresa prosperaba, podría ser la responsable de mantener la economía familiar. La observación reavivó viejas especulaciones sobre la dinámica financiera de la pareja.

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Ezio Oliva, exvocalista de la banda Adammo, no evitó el tema y eligió responder con franqueza. “Vamos a ser muy claros. Karen no lo quiere decir. La gente lo que dice hace como 25 años es que Karen Schwarz mantiene a Ezio Oliva”, expresó el cantante. La afirmación de Oliva fue recibida con risas por parte de Schwarz, quien recordó el origen de la versión: “El rumor comenzó cuando Ezio contó que, al inicio de la relación, yo le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa para pagar”.

Karen Schwarz recuerda los inicios de su relación con el padre de sus hija.

Magaly Medina respalda a Ezio Oliva

La conductora Magaly Medina intervino para desmentir la idea de que Oliva no tuviera ingresos propios. “La gente no sabe cuánto cobras en conciertos privados, que das un montón, más que conciertos públicos. A mí sí me consta porque te he visto y sé de muchas fiestas que me mencionan de amigos. Lo privadito, desde pandemia, siempre funciona”, aseguró Medina.

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España se ha convertido en el nuevo hogar de la familia Oliva-Schwarz, que decidió dejar atrás su vida en Perú para afrontar nuevos desafíos profesionales y personales. Ante ello, Schwarz manifestó entusiasmo por la apertura de Valente, su proyecto empresarial en Europa, y resaltó que no existe una oferta similar en el país.

Karen Schwarz y Ezio Oliva sonríen en una entrevista para Magaly TV, detallando la expansión de su marca de ropa en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oliva, por su parte, destacó el trabajo en equipo como eje de la relación: “Siempre funciona y, finalmente, quiero ser muy honesto: una pareja es un equipo. Ese concepto tan machista de que el hombre solo tiene que proveer o la mujer… Somos un equipo y hay veces, efectivamente, que Karen ha ganado más; otras veces yo he ganado más, otras hemos ganado igual. Lo importante para nosotros es que siempre nuestras hijas puedan estar bien y que el auto pueda seguir teniendo gasolina para caminar juntos”.

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La exposición mediática de la pareja ha hecho que su vida privada sea objeto de escrutinio público. No obstante, tanto Karen Schwarz como Ezio Oliva han optado por responder sin evasivas. La exconductora de ‘Yo soy’ recalcó que ambos asumen los desafíos económicos y profesionales como un proyecto común y que la estabilidad de sus hijas siempre ha sido la prioridad.

La mudanza a España marcó una nueva etapa para la familia, con proyectos individuales y compartidos. Schwarz impulsa Valente, mientras Oliva continúa con su carrera musical. La conversación dejó en claro que los rumores no afectan la relación y que el equipo que conforman se encuentra enfocado en sus metas en España, lejos del ruido mediático que rodeó su vida en Perú.

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Karen Schwarz comparte una imagen de su vida familiar durante la mudanza a España y su emotivo regreso a Lima, donde sus hijas le confiaron sus muñecos para acompañarla.