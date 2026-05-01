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Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga por malos tratos en la selección peruana: “No puse en tela de juicio su trayectoria”

La exvoleibolista se pronunció tras la respuesta de la entrenadora de Deportivo Géminis y dejó zanjado el tema. Explicó por qué contó ese episodio que vivió con la DT

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La exvolibolista se pronunció sobre las declaraciones de la DT de Deportivo Géminis. (Roro Network)

Natalia Málaga y Vivian Baella han sido envueltas en una polémica que generó muchas reacciones. Todo comenzó por el relato de la exatacante sobre su paso por la selección peruana de vóley donde expuso una de las jornadas más tensas vividas durante la dirección de la DT de Deportivo Géminis.

La exvoleibolista describió la presión y las dificultades personales que enfrentó junto a varias compañeras al experimentar el trato directo de la entrenadora. Málaga no se quedó callada y respondió con contundencia dejando en claro que se puede cuestionar el método pero no el resultado.

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La controversia no se hizo esperar, y los ‘voleilovers’ empezaron a defender a una y otra desatando muchos comentarios. Baella volvió a pronunciarse para responder a Natalia, y aclaró por qué decidió contar el episodio que vivió.

“Yo en ningún momento puse en tela de juego la trayectoria de Natalia Málaga. Porque yo sé lo que ella significó para el voleibol peruano. Yo comenté ese capítulo de mi vida como experiencia personal y creo que esto también es válido. Yo en ningún momento entré y dije: ‘Natalia es así, Natalia es asá’. O sea, yo siempre recuerdo a Natalia Málaga con mucho cariño, porque así como ella, como tenía su forma de ser de entrenarnos, también tenía su forma de ser fuera dé”, apuntó la exjugadora en el programa ‘Bloqueo y punto’.

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La punta nacional habló sobre su paso en la selección peruana de vóley. Créditos: La Roro Network / Tik Tok.

“No entren en polémicas”

Vivian Baella aseguró que no tiene nada en contra de Natalia Málaga y nunca quiso dejarla mal. Y narró una anécdota divertida donde buscó graficar que la entrenadora no siempre es drástica.

“Para compartirlo con ustedes una vez más tuvimos un viaje a Disney que lo ganamos en esos juegos de la juventud. Quedamos terceras y el Comité Olímpico nos regaló un viaje a Disney. Ahí fuimos con Natalia, casi todo el equipo, y Natalia completamente diferente. Claro que sí. Los primeros días entrenábamos, acíamos parte física, salíamos a correr alrededor del hotel. Sí, por ser un viaje de relajo, pero que sabíamos que regresando teníamos más compromisos con la selección. En los parques, Natalia, completamente diferente, nos hacía divertirnos, nos dejaba ser. Así que fue simplemente un capítulo que viví y, gente, por favor, no entren en polémicas”, contó Vivian.

Vivian Baella recordó los malos tratos de Natalia Málaga en la selección peruana de vóley.
Vivian Baella recordó los malos tratos de Natalia Málaga en la selección peruana de vóley.

La contundente respuesta de Natalia Málaga a Vivian Baella

A través de una publicación en Facebook, Natalia Málaga respondió a las consultas surgidas tras las declaraciones de Vivian Baella. La entrenadora expresó que escuchó lo relatado por la exjugadora, pero manifestó de forma categórica que no comparte esa visión.

“El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia. No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien. Y eso no va a cambiar.”

En su mensaje, la entrenadora insistió en que cada integrante del equipo es libre de recordar su etapa en la selección desde su propia perspectiva. Sin embargo, puntualizó que ella opta por centrarse en los hechos y que nunca ha emitido comentarios negativos sobre sus exjugadoras. Así lo resumió: “Tengo valores para no comentar algo malo de cada jugadora”.

La respuesta de Natalia Málaga a Vivian Baella tras revelar episodios de la selección peruana de vóley.
La respuesta de Natalia Málaga a Vivian Baella tras revelar episodios de la selección peruana de vóley.

Además, Málaga defendió que tanto su carrera como deportista como su labor en la dirección técnica han estado guiadas por el compromiso, la disciplina y los resultados.

“Mi trayectoria como deportista y entrenadora ha estado siempre marcada por el compromiso, la disciplina y los resultados representando al Perú en el más alto nivel. He sido parte de procesos exigentes como jugadora y también como entrenadora. Mi forma de trabajar siempre estuvo enfocada en competir, crecer y lograr objetivos. Los resultados de ese proceso son parte de la historia del vóley peruano.”

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