María Pía Copello tras ser consultada por ‘Maria Pía y Timoteo’: “No lo haría de vuelta”

Maria Pía Copello habla de María Pía y Timoteo. (Foto: Instagram/ América TV)

Maria Pía Copello se refirió al programa que condujo a inicios y mediados de los años 2000, ‘Maria Pía y Timoteo’, el cual la llevó a la fama y por el que también ha recibido varios cuestionamientos. Como se recuerda, la hoy influecer entró en reemplazo de Karina Rivera tras salir embarazada.

Y aunque el cambio de conductoras resultó bastante brusco para el público infantil, poco a poco Copello se supo ganar el cariño del público, quedándose con el espacio de manera definitiva.

“Durante mucho tiempo me llamaron Karina, surgió esta confusión”, indicó Maria Pía para el programa Amor y Fuego, quien decidió entrevistarla tras una reciente declaración de Karina Rivera para un programa de YouTube,

Aquí expareja de Orlando Fundichely detalla que la retiraron del programa repentina, hecho que la daño mucho y le costó muchas lágrimas. Asimismo, resaltó que no existe enemistad entre Maria Pía y ella. Además, no considera que sea la culpable de su alejamiento en la TV, sino del mal manejo de la producción.

Amor y Fuego emitió un avance de lo que se mostrará este martes 8 de marzo. En la entrevista, Copello señala que no volvería a hacer el programa si se lo piden nuevamente. “En ese momento estaba muy joven, y si hoy por hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de vuelta”, indicó muy segura.

Cabe señalar que María Pía debutó en televisión como cíndela en el programa Nubeluz. Tras dejar de conducir espacios infantiles, la también tiktoker se sumó a otros programas como Talento urbano, Versus de colegios y Esto es Guerra.

KARINA RIVERA HABLA DE SU SALIDA DE KARINA Y TIMOTEO

No es la primera vez que Karina Rivera se refiere a la salida de su exitoso espacio Karina y Timoteo, de la cual fue retirada de manera sorpresiva. La animadora infantil señala que tras dar a luz, la producción la esperaría por unos días, sin embargo, su reemplazo se terminó quedando con la conducción.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube Por Mi Madre, Karina Rivera dio detalles de lo que ocurrió en el fenecido programa y cómo es su relación con María Pía Copello.

Como se recuerda, Rivera quedó embarazada cuando conducía el espacio, producto de su relación con Orlando Fundichely. Ella misma se encargó de compartirlo con su público infantil, sin embargo, tuvo que pedir permiso debido a una amenaza de aborto. Su doctor le recomendó que guarde descanso. Ante ello, la conductora recomendó a Anna Carina Copello para que ocupe su lugar por un lapso de tiempo.

Karina cuenta que lo vio prudente porque ambas se llaman Karina, y no iba a variar mucho el nombre del programa. Sin embargo, la cantante no aceptó, pues estaba enfocada en su carrera y en su próxima presentación a Viña del Mar.

La intérprete decidió recomendar a su hermana María Pía Copello, quien ya tenía experiencia en programa infantiles, tras haber participado en Nubeluz. Durante la entrevista, la madre de dos hijos aclaró que no tienen ningún problema con María Pía, pues ni siquiera se conocen aunque se hayan cruzado en los estudios de TV.

“Lo que quizás dañó todo… fue que [la nueva productora] no quiso que nos juntemos, que Karina y Timoteo se saluden, que cuando salga Karina, entre María Pía, y sea una etapa. Entonces, no fue culpa de María Pía sino de un mal manejo de la situación. Yo creo que hubiera sido bonito que yo le dé la posta”, dijo.

NO PUDO DESPEDIRSE

Además, ante su inminente ausencia en el programa debido a su embarazo, Karina relató que le compuso una canción a sus niños, de la mano con Jean Paul Strauss. Aquí les contaba que se retiraría por un tiempo, pues iba a tener un hijo logrado con mucho amor. Después de eso, le daría la bienvenida a María Pía, pero no pudo hacerlo.

No obstante, la conductora de TV tenía la esperanza de volver al programa, pero la producción no lo había visto así. “Di a luz, no me acuerdo si di a luz un viernes, y el sábado el programa ya se llamaba Karina y Timoteo”, contó Karina, quien confesó que esta decisión la dañó mucho, que lloró de manera desconsolada durante varios días, pues estaba muy ilusionada con su proyecto. Sin embargo, decidió salir adelante.

