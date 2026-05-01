Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

La organización ha adaptado los horarios para facilitar el acceso en diferentes regiones. En Colombia y Ecuador , el inicio está programado para las 07:00 horas. En Bolivia , Chile y Venezuela , los partidos comienzan a las 08:00 horas. Para quienes siguen el torneo desde Brasil , Argentina , Paraguay y Uruguay , la actividad arranca a las 09:00 horas.

La proyección internacional del Mundialito de El Porvenir se ha fortalecido gracias a la transmisión en directo a través de Facebook. Esta iniciativa permite que aficionados de distintas partes del mundo sigan de cerca el desarrollo del torneo sin importar la distancia.

Este punto emblemático vuelve a reunir a equipos y aficionados, consolidándose como el espacio central del torneo y manteniendo la continuidad histórica del evento dentro de la ciudad de Lima. La elección del lugar facilita la participación de la comunidad local y preserva la identidad que caracteriza al campeonato.

Al igual que en años previos, la fase final del Mundialito de El Porvenir se desarrolla en un escenario tradicional: la cuadra 6 de la avenida Parinacochas , ubicada en la urbanización El Porvenir, en el distrito de La Victoria .

Así se jugarán los octavos de final del Mundialito de El Porvenir 2026

Las calles de La Victoria se transforman en un punto de encuentro para miles de aficionados, que se congregan para presenciar el cierre del torneo más representativo del fútbol callejero en el Perú.

¡A darlo todo! Cada 1 de mayo , la rutina habitual en El Porvenir se detiene y la atención se concentra en el desenlace de un evento que ya es parte de la identidad barrial: la final del Mundialito de El Porvenir .

El sistema de los partidos en caso de empate de un partido por octavos de final del Mundialito de El Porvenir 2026, se define por la cantidad de córners (tiros de esquina) a favor y hay igualdad en ese punto, se determinará por el equpo que haya cometido menos faltas.

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