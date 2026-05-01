Perú

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Las calles de La Victoria vuelven a ser protagonistas del campeonato más esperado de cada 1 de mayo para conocer al campeón de la temporada. Sigue las incidencias de los partidos

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13:07 hsHoy

¿Cómo se define al ganador en caso de empate?

El sistema de los partidos en caso de empate de un partido por octavos de final del Mundialito de El Porvenir 2026, se define por la cantidad de córners (tiros de esquina) a favor y hay igualdad en ese punto, se determinará por el equpo que haya cometido menos faltas.

El Mundialito de El Porvenir las reglas que se aplican en los partidos en caso de empate. América TV
12:33 hsHoy

¡A darlo todo! Cada 1 de mayo, la rutina habitual en El Porvenir se detiene y la atención se concentra en el desenlace de un evento que ya es parte de la identidad barrial: la final del Mundialito de El Porvenir.

Las calles de La Victoria se transforman en un punto de encuentro para miles de aficionados, que se congregan para presenciar el cierre del torneo más representativo del fútbol callejero en el Perú.

12:33 hsHoy

Así se jugarán los octavos de final del Mundialito de El Porvenir 2026

  • 07:00 horas: La Pólvora Tokyo vs Purito Cóndor
  • 07:30 horas: Cevichería Mi Barrunto vs Los Rodríguez de Mocheto
  • 08:00 horas: Liverpool Andalucía vs La Pólvora
  • 08:30 horas: El Cartel del Rímac vs Los Bandidos de Tévez
  • 09:00 horas: Corporación Cabañas vs Petrolemp
  • 09:30 horas: Mochilas Jhammers vs Los Malditos de Pamplona
  • 10:00 horas: Santo Domingo La Pólvora vs Amistad Los Olivos
  • 10:30 horas: Barrios Altos Unidos vs San Juan de Lurigancho.
Mundialito de El Porvenir se juega este 1 de mayo: partidos, resultados y premio económico para el campeón.
Mundialito de El Porvenir se juega este 1 de mayo: partidos, resultados y premio económico para el campeón.
12:33 hsHoy

Equipos que disputarán la fase final del Mundialito de El Porvenir 2026

  • Cevichería Mi Barrunto
  • El Cartel del Rímac
  • Mochilas Jhammers
  • Los Rodríguez del Nocheto
  • Liverpool Andalucía
  • Tévez y sus Bandidos
  • Purito Cóndor
  • San Juan de Lurigancho
  • Los Malditos de Pamplona
  • Barrios Altos Unidos de Matatan
  • La Pólvora
  • La Pólvora Tokio
  • Corporación Cabañas
  • Amistad Los Olivos
  • Petrolemp
  • Santo Domingo La Pólvora
12:33 hsHoy

¿Dónde se juega el Mundialito de El Porvenir 2026?

Al igual que en años previos, la fase final del Mundialito de El Porvenir se desarrolla en un escenario tradicional: la cuadra 6 de la avenida Parinacochas, ubicada en la urbanización El Porvenir, en el distrito de La Victoria.

Este punto emblemático vuelve a reunir a equipos y aficionados, consolidándose como el espacio central del torneo y manteniendo la continuidad histórica del evento dentro de la ciudad de Lima. La elección del lugar facilita la participación de la comunidad local y preserva la identidad que caracteriza al campeonato.

12:33 hsHoy

Dónde ver el Mundialito de El Porvenir 2026

La proyección internacional del Mundialito de El Porvenir se ha fortalecido gracias a la transmisión en directo a través de Facebook. Esta iniciativa permite que aficionados de distintas partes del mundo sigan de cerca el desarrollo del torneo sin importar la distancia.

El Mundialito de El Porvenir 2025 quedó suspendido por actos de violencia. (Crédito: Picón Sport)
El Mundialito de El Porvenir 2025 quedó suspendido por actos de violencia. (Crédito: Picón Sport)
12:33 hsHoy

¿A qué hora empieza el Mundialito de El Porvenir 2026?

La organización ha adaptado los horarios para facilitar el acceso en diferentes regiones. En Colombia y Ecuador, el inicio está programado para las 07:00 horas. En Bolivia, Chile y Venezuela, los partidos comienzan a las 08:00 horas.Para quienes siguen el torneo desde Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, la actividad arranca a las 09:00 horas.

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