“No nos fallen”: Parejas de la farándula peruana que permanecen sólidas tras ola de ampays

El ampay de Aldo Miyashiro con su exreportera Fiorella Retiz y las recientes pruebas que publicó Magaly Medina sobre la posible infidelidad de Óscar del Portal a su esposa Vanessa Químper con Fiorella Méndez han ocasionado que algunos usuarios recuerden a las parejas que hasta el momento se han mostrado más sólidas en la farándula peruana.

Los famosos “ampays” de la popular Urraca se han destacado por revelar las infidelidades de algunos personajes del espectáculo; sin embargo, existen varias relaciones que continúan fuera del ojo de sus cámaras y aquí te mencionamos los romances que siguen cultivando su propia su historia de amor.

ISMAEL LA ROSA Y VIRNA FLORES

Los artistas peruanos Ismael LaRosa y Virna Flores son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. El pasado mes de diciembre, ambos celebraron sus 13 años de matrimonio y no han dejado de demostrar su amor en redes sociales.

Los actores se conocieron en el año 1997, mientras grababan la telenovela “La rica Vicky”. Desde entonces, ambos decidieron comenzar una relación sentimental y, posteriormente, se casaron en el 2008. “Tú no eres mi otra mitad… eres mi complemento… mi esposa, mi socia, mi amiga, mi amante y, encima, la madre de nuestros hijos”, escribió el actor en su cuenta de Instagram como dedicatoria a su esposa.

Ismael La Rosa y Virna Flores. (Foto: Instagram)

GIANELLA NEYRA Y CRISTIAN RIVERO

Gianella Neyra y Cristian Rivero son otra pareja que está en la lista de las relación más sólidas de la farándula peruana. Ambos tuvieron la oportunidad de protagonizar la novela ‘LaLola’ en el 2011 y desde entonces comenzó su historia de amor. Pese a los rumores de una posible relación, no fue hasta el 2015 que fue confirmado tras revelar que estaban a la espera de su primer hijo juntos.

Durante una entrevista, el presentador de TV contó que en el 2017 le propuso matrimonio a la actriz, pero hasta la fecha no se han casado. Incluso, la conductora de “Arriba mi gente” confesó que no está en sus planes casarse por el momento.

Gianella Neyra dedicó tiernas palabras a su pareja, Cristian Rivero. (Foto: Instagram)

NATALIE VÉRTIZ Y YACO ESKENAZI

Considerados como una de las parejas más queridas de la televisión peruana, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se conocieron en el 2013 cuando ambos eran competidores en el reality “Esto es Guerra”. El chico reality le pidió matrimonio durante una emisión en vivo en medio de globos y rosas, lo que emocionó a sus miles de seguidores.

Fue en el mismo año que la feliz pareja sorprendió al anunciar la llegada de su primer hijo, por lo que tuvieron que posponer sus planes de matrimonio hasta el 2015 que celebraron su boda a lo grande y la transmitieron por televisión. El pasado mes de agosto del 2020 se convirtieron en padres por segunda vez.

Natalie Vértiz celebró el cumpleaños de su esposo con un tierno mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram)

ERICK ELERA Y ALLISON PASTOR

Allison Pastor y Erick Elera llevan casi cinco años de relación y fruto de su amor concibieron a su pequeño hijo Lucas. Se casaron en el 2019 y no dudan en expresar su amor en redes sociales, puesto que constantemente se dedican tiernos mensajes de amor, causando que sus seguidores se conmuevan y crean que su relación será para siempre.

Durante el recordado programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, el cantante y su esposa confesaron que casi se quedan si matrimonio. “Nos casamos un poquito apurados porque mi hija se iba a ir a los Estados Unidos. Mi hija tenía planeado su viaje para septiembre y nosotros pensábamos casarnos en febrero del 2020, pero como mi hija estaba en Lima, adelantamos todo para que ella esté presente. Ella no me iba a perdonar si me casaba sin ella, ya que era mi hija la que quería que nos casemos”. relató el cantante.

De inmediato, Allison acotó: “Menos mal nos casamos antes, porque luego vino la pandemia y ya no nos íbamos a poder casar en febrero”.

Erick Elera y Allison Pastor en el programa de Ethel Pozo. (Foto: América TV)

YIDDÁ ESLAVA Y JULIÁN ZUCCHI

Yiddá Eslava y Julián Zucchi celebraron el último mes de febrero 10 años de relación. Fruto de su amor son padres de dos pequeños niños y han decidido trabajar juntos protagonizando sus propias películas. Ambos se conocieron cuando eran integrantes del recordado reality ‘Combate’. Primero se convirtieron en muy buenos amigos y, posteriormente, decidieron comenzar su romance.

Yiddá Eslava respondió a quienes critican a los demás. (Foto: Instagram)

JESÚS ALZAMORA Y MARÍA PAZ GONZÁLES

Jesús Alzamora contó en una entrevista que cuando vio por primera vez a María Paz Gonzáles-Vigil quedó prendado por su belleza. El mago conoció a la modelo en el 2012 durante un evento realizado en Lima. Tras entrevistarla le pidió su número, pero ella no sabía que era para él y menos por un motivo personal.

Tras varias salidas, se convirtieron en pareja en el 20016 y concibieron a su primer hijo. En octubre del 2018, se casaron en un conocido hotel de Miraflores y este último 17 de abril, anunciaron que se convertirían en padres por segunda vez con la llegada de otro bebé, el cual esperan desde hace mucho tiempo.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil esperan a su segundo hijo. (Foto: Instagram)

