Perú Deportes

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

El DT brasileño resaltó el esfuerzo de los jugadores ‘celestes’, pero hizo una dura autocrítica por el delicado presente del equipo en la Liga 1 2026

Guardar
Google icon
El DT brasileño habló del empate de los 'celestes' ante los 'blanquiazules' e hizo dura autocrítica. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal estuvo a un paso de llevarse una victoria valiosa del estadio Alejandro Villanueva, pero terminó igualando frente a Alianza Lima en un duelo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este empate dejó al conjunto ‘celeste’ comprometido con la parte baja de la tabla. En ese sentido, el técnico Zé Ricardo ofreció un análisis detallado sobre la actuación de su equipo.

“Jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros por otras cosas no conseguimos esa semana para trabajar, pero jugamos con un orden muy bueno y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El elenco ‘rimense’ logró neutralizar por largos pasajes a los locales y, según el DT brasileño, “equilibramos bien la presión y, en una jugada muy desafortunada, terminamos concediendo la oportunidad para que Alianza empatara con un hermoso disparo de Pavez”. El entrenador reconoció el mérito de Pablo Guede por las variantes ofensivas que introdujo en el segundo tiempo, aunque subrayó que su equipo “salió triste” por la forma en que se le escapó el triunfo en la recta final.

La defensa de Sporting Cristal controló bien a Luis Ramos y Eryc Castillo.
La defensa de Sporting Cristal controló bien a Luis Ramos y Eryc Castillo.

La autocrítica de Zé Ricardo tras el empate ante Alianza Lima

Analizando el rendimiento colectivo, Zé Ricardo consideró que “tenemos que tener mucha concentración desde el primer minuto hasta la última pelota. Cometimos errores y eso costó la victoria”. Al mismo tiempo, felicitó a sus jugadores: “Hicieron un gran partido”, aseguró, aunque lamentó no haber podido sostener la ventaja hasta el pitazo final.

PUBLICIDAD

La autocrítica no se limitó al partido contra Alianza Lima, ya que el entrenador de 54 años admitió que “el equipo está creciendo, pero necesitamos validar ese crecimiento con los tres puntos, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1”. Asimismo, destacó la carga de partidos y la falta de tiempo para trabajar a fondo, aunque ahora celebró contar con una semana completa para preparar el siguiente desafío.

En su visión, “necesitamos mejorar en todos los aspectos: físico, técnico, táctico, emocional, porque la presión también es grande y sabemos el tamaño de Sporting Cristal”. Zé Ricardo asumió la mayor responsabilidad del presente del equipo y expresó: “Estoy seguro que el equipo está evolucionando”.

El estratega consideró que el resultado en Matute puede considerarse “normal”, pero confesó que “la forma cómo se dio, seguramente nos duele a todos y conmigo no es diferente”. Además, expresó su incomodidad por no poder traducir el crecimiento futbolístico en victorias y advirtió que su objetivo es que Sporting Cristal logre consolidar su juego en resultados concretos.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

La dura reflexión de Zé Ricardo por el presente de Sporting Cristal

Sobre el impacto anímico del empate, Zé Ricardo fue sincero: “Sí, un poco de eso también. Incluso antes que yo llegue, las cosas estaban pasando de una manera parecida. Es una dificultad que tendremos que corregir dentro del vestuario, llamando la atención el uno al otro. Porque sí somos un plantel unido, tenemos calidad, tenemos técnica, tenemos un club entero que ofrece las mejores condiciones para nosotros y tenemos que tener responsabilidad de saber cada uno cómo puede mejorar”.

El entrenador ‘rimense’ remarcó que la exigencia en Sporting Cristal es diaria y que los errores, por mínimos que sean, resultan costosos para un club de esta magnitud. “Ahora la presión aumenta porque estamos en una posición que no se corresponde con la magnitud del club. Por eso me preocupa, a los muchachos también”, aseguró, confiando en que el rendimiento mostrado en gran parte del partido sirva como aliciente tanto para la Copa Libertadores como para la Liga 1.

El técnico brasileño no ocultó su frustración por el desenlace del clásico en Matute, que fue también su primer partido de esta rivalidad en Perú: “Hoy (ayer) fue un día por el que estoy contento por la estrategia, por el compromiso, y por la forma en que nuestros jugadores se colocaron en el campo. Pero también es un día que me deja muy frustrado porque era mi primer clásico en Perú, hubiera sido lindo ganar en Matute contra Alianza, pero así es el fútbol. Aprenderemos de este partido para los próximos”.

Temas Relacionados

Zé RicardoSporting CristalAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

El defensa peruano hizo autocrítica por el amargo resultado en Matute y del duro presente en la Liga 1. Maxloren Castro también se pronunció por la igualdad

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

El entrenador argentino analizó la igualdad ante los ‘celestes’ sobre el final en Matute y aprovechó para cuestionar una supuesta tendencia arbitral contra su equipo

Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día se desarrollarán varios encuentros en el ámbito local e internacional, con duelos electrizantes y la participación de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

Con el título del campeonato doméstico prácticamente definido, los ’blaugranas’ buscarán celebrar un nuevo título ante el clásico rival en el renovado Camp Nou. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Los ‘azulgranas’ están ante la gran posibilidad de levantar el título de la Primera División de España frente a su rival de toda la vida que, viene de protagonizar un escándalo mundial dentro de su plantilla. Conoce los horarios

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Keiko Fujimori y su mensaje por el Día de la Madre: “Ser mamá es ser organizada, atendemos a la pareja. Yo me liberé de eso felizmente”

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

ENTRETENIMIENTO

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

Diana Sánchez confirma que le gustaba Mario Hart cuando ambos estaban en Combate

Valeria Flórez y su reflexión en su primer Dia de la Madre: “Es el trabajo más sacrificado, pero también gratificante”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

DEPORTES

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026