Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

El DT brasileño habló del empate de los 'celestes' ante los 'blanquiazules' e hizo dura autocrítica. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal estuvo a un paso de llevarse una victoria valiosa del estadio Alejandro Villanueva, pero terminó igualando frente a Alianza Lima en un duelo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este empate dejó al conjunto ‘celeste’ comprometido con la parte baja de la tabla. En ese sentido, el técnico Zé Ricardo ofreció un análisis detallado sobre la actuación de su equipo.

“Jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros por otras cosas no conseguimos esa semana para trabajar, pero jugamos con un orden muy bueno y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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El elenco ‘rimense’ logró neutralizar por largos pasajes a los locales y, según el DT brasileño, “equilibramos bien la presión y, en una jugada muy desafortunada, terminamos concediendo la oportunidad para que Alianza empatara con un hermoso disparo de Pavez”. El entrenador reconoció el mérito de Pablo Guede por las variantes ofensivas que introdujo en el segundo tiempo, aunque subrayó que su equipo “salió triste” por la forma en que se le escapó el triunfo en la recta final.

La defensa de Sporting Cristal controló bien a Luis Ramos y Eryc Castillo.

La autocrítica de Zé Ricardo tras el empate ante Alianza Lima

Analizando el rendimiento colectivo, Zé Ricardo consideró que “tenemos que tener mucha concentración desde el primer minuto hasta la última pelota. Cometimos errores y eso costó la victoria”. Al mismo tiempo, felicitó a sus jugadores: “Hicieron un gran partido”, aseguró, aunque lamentó no haber podido sostener la ventaja hasta el pitazo final.

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La autocrítica no se limitó al partido contra Alianza Lima, ya que el entrenador de 54 años admitió que “el equipo está creciendo, pero necesitamos validar ese crecimiento con los tres puntos, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1”. Asimismo, destacó la carga de partidos y la falta de tiempo para trabajar a fondo, aunque ahora celebró contar con una semana completa para preparar el siguiente desafío.

En su visión, “necesitamos mejorar en todos los aspectos: físico, técnico, táctico, emocional, porque la presión también es grande y sabemos el tamaño de Sporting Cristal”. Zé Ricardo asumió la mayor responsabilidad del presente del equipo y expresó: “Estoy seguro que el equipo está evolucionando”.

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El estratega consideró que el resultado en Matute puede considerarse “normal”, pero confesó que “la forma cómo se dio, seguramente nos duele a todos y conmigo no es diferente”. Además, expresó su incomodidad por no poder traducir el crecimiento futbolístico en victorias y advirtió que su objetivo es que Sporting Cristal logre consolidar su juego en resultados concretos.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

La dura reflexión de Zé Ricardo por el presente de Sporting Cristal

Sobre el impacto anímico del empate, Zé Ricardo fue sincero: “Sí, un poco de eso también. Incluso antes que yo llegue, las cosas estaban pasando de una manera parecida. Es una dificultad que tendremos que corregir dentro del vestuario, llamando la atención el uno al otro. Porque sí somos un plantel unido, tenemos calidad, tenemos técnica, tenemos un club entero que ofrece las mejores condiciones para nosotros y tenemos que tener responsabilidad de saber cada uno cómo puede mejorar”.

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El entrenador ‘rimense’ remarcó que la exigencia en Sporting Cristal es diaria y que los errores, por mínimos que sean, resultan costosos para un club de esta magnitud. “Ahora la presión aumenta porque estamos en una posición que no se corresponde con la magnitud del club. Por eso me preocupa, a los muchachos también”, aseguró, confiando en que el rendimiento mostrado en gran parte del partido sirva como aliciente tanto para la Copa Libertadores como para la Liga 1.

El técnico brasileño no ocultó su frustración por el desenlace del clásico en Matute, que fue también su primer partido de esta rivalidad en Perú: “Hoy (ayer) fue un día por el que estoy contento por la estrategia, por el compromiso, y por la forma en que nuestros jugadores se colocaron en el campo. Pero también es un día que me deja muy frustrado porque era mi primer clásico en Perú, hubiera sido lindo ganar en Matute contra Alianza, pero así es el fútbol. Aprenderemos de este partido para los próximos”.

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