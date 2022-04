Óscar del Portal: ¿Quién es Fiorella Méndez, protagonista del ampay del periodista deportivo?

Fiorella Méndez pasó la noche en el departamento de Óscar del Portal. (Foto: Composición Infobae)

Óscar del Portal pasó de narrar las noticias deportivas a formar parte del mundo de la farándula de la peor forma. El martes 19 de abril, Magaly Medina difundió imágenes del periodista en una situación comprometedora con Fiorella Méndez durante un torneo de fútbol, realizado en un polideportivo del distrito de Magdalena.

El comentarista deportivo jamás imaginó que las cámaras de Magaly TV La Firme estaban grabando cada uno de sus movimientos. Y es que la confianza que demostró con Méndez en la cancha llamó la atención de los ‘urracos’, quienes sospechaban que existía algo más entre ellos que una simple relación laboral.

Tras el triunfo de su equipo, Fiorella se acercó al departamento de Portal con trago en mano. También se hicieron presentes Aldo Miyashiro y la exreportera Fiorella Retiz, quienes fueron captados besándose cerca al balcón. La reunión culminó alrededor de las 5:00 a.m. y cada uno se fue a su casa, excepto por Méndez, quien decidió pasar la noche en la vivienda de Óscar, donde vive con su esposa e hijos.

A las 8: 00 a.m., Del Portal se fue a trabajar y Fiorella a su hogar. Cuando fue abordada por los reporteros, no supo dónde esconderse. “¿Qué te pasa? Más respeto. No, nada que ver”, dijo la mujer, negando así haber pasado la noche con el periodista deportivo pese a las comprometedoras imágenes que ya están en boca de todos.

¿QUIÉN ES FIORELLA MÉNDEZ?

Fiorella Méndez es productora de los programas La Banda del Chino y Once Machos . A los 12 años, trabajó en el programa de María Pía Copello, por lo que más adelante se interesó en estudiar Ciencias de las Comunicaciones.

También fue pareja del cantante de cumbia Pedro Loli. Ambos se separaron en octubre de 2021 y, al parecer, su ruptura se debió al ampay que protagonizó el artista musical en el 2019 con una mujer de solo 19 años, llamada Jamileth Resurrección.

Fiorella Méndez mantuvo una relación amorosa con Pedro Loli. (Foto: Facebook)

Pese a que la jovencita declaró que salía a escondidas con Pedro Loli, Fiorella lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. La relación no terminó funcionando; sin embargo, ambos aseguraron que su separación se dio en buenos términos por el bienestar de su hijo de 3 años de edad.

“Pedro y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado, tomando la difícil decisión de terminar nuestra relación sentimental. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en la crianza de nuestro hijo para que crezca en un ambiente saludable y estable”, escribió Fiorella Méndez en Instagram.

Su relación cordial llegó a su fin cuando la productora de televisión escribió en Instagram: “Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”.

Fiorella Méndez es productora de televisión. (Foto: Instagram/@fiorellamendezd)

ESQUIVA LAS CRÍTICAS

La productora de La Banda del Chino decidió desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram a fin de no recibir insultos por ser la manzana de la discordia en el matrimonio de Óscar del Portal.

Cabe resaltar que Fiorella Méndez hizo esto horas antes de emitirse el ampay. Recordemos que ella ya sabía que iba a aparecer en el programa de Magaly Medina, ya que fue interceptada por un ‘urraco’ cuando salía del departamento del periodista.

Óscar del Portal aún no ha hecho su descargo. Tampoco apareció en su bloque de deportes de América Noticias y en su lugar se presentó Erick Osores.

SEGUIR LEYENDO: