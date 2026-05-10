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Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

En el Día de la Madre, la exconductora de televisión se refirió a cómo es su vida actualmente con su hijo autista. Resaltó que visibiliza la condición de su hijo en busca de que se normalice

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Rocío Miranda en dos imágenes: sonriendo al aire libre y de pie junto a su hijo en una acera, ambos con ropa casual bajo el sol
Rocío Miranda posa junto a su hijo, revelando detalles íntimos sobre su experiencia con la maternidad y el autismo, un camino de amor y superación.

Cada segundo domingo de mayo, miles de familias en Perú celebran el Día de la Madre. Para Rocío Miranda, la jornada tiene un significado especial desde que recibió el diagnóstico de autismo para su hijo Alonso. La exconductora de televisión comparte que la maternidad junto a un niño con habilidades diferentes transforma cada experiencia cotidiana.

En diálogo con La República, Miranda describió cómo reorganizó sus celebraciones familiares. Prefiere espacios tranquilos y evita salir a lugares públicos en fechas tan concurridas.

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“Lo pasamos en casa porque salir ese día es complicado, todo está lleno. Es un poco incómodo y además por mi pequeño, que es un niño autista, entonces los tumultos lo perturban y se altera. Para pasar un mal rato, mejor lo pasamos en casa”, afirmó.

Una mujer con top rosa, jeans y gafas de sol, sonríe abrazando a un niño con camiseta marrón y shorts, apoyados en una barandilla gris al aire libre
Rocío Miranda, la reconocida presentadora, posa junto a su hijo, compartiendo su conmovedora experiencia sobre la maternidad y el autismo.

El Día de la Madre inicia temprano en el hogar de Miranda. Primero, visita a su madre para desayunar en familia. Más tarde, almuerza con la familia de su esposo. La rutina adquiere un tono distinto por las necesidades de Alonso. La prioridad siempre es su bienestar, por eso las reuniones grandes y los ambientes bulliciosos quedaron en segundo plano.

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Convertirse en madre de un niño autista ha significado un reto para Miranda. Reconoce que hubo momentos de incertidumbre, pero el compromiso con su hijo la llevó a buscar nuevas formas de acompañarlo. “Así como yo, muchas mamás tenemos muchas dificultades con nuestros niños, pero creo que si chambiamos y nos proponemos, podemos sacar adelante a nuestro hijo. Y eso es lo bonito y lo gratificante”, explicó.

Las expectativas durante el embarazo fueron distintas. Miranda no imaginó que la maternidad la llevaría por un camino lleno de desafíos.

“Yo, cuando estuve embarazada, yo soñaba que mi hijo me diga ‘mamá’, ‘mamá me quiero ir de viaje’, ‘mamá cómprame eso’. Pero, me tocó”, contó a La República. La adaptación a la realidad de Alonso, según relata, exigió paciencia y fortaleza.
Rocío Miranda habla de su tarea como madre de un niño autista. | ATV
Rocío Miranda habla de su tarea como madre de un niño autista. | ATV

El testimonio de Miranda busca visibilizar la condición de su hijo y la de tantas otras familias. Su objetivo es que el autismo deje de ser un tema tabú y que la sociedad aprenda a convivir sin prejuicios. “Lo que yo busco, al momento de decir que mi hijo es autista, es que la gente sepa, se informe y se normalice. No es fácil”, enfatizó.

Rocío Miranda se solidariza con Pamela Franco

En los últimos días, Pamela Franco compartió públicamente que su hija fue diagnosticada con autismo. Miranda expresó su apoyo a Franco y valoró que haya decidido hacerlo público. Considera que hablar sobre estos diagnósticos ayuda a otras madres a sentirse acompañadas.

“Es importante que ella ya lo ha dicho, lo ha publicado”, opinó Miranda sobre la decisión de Pamela Franco. Remarcó que la información y la visibilidad son herramientas para avanzar en la inclusión y la empatía social. Destacó que la tarea diaria de las familias es apoyar a sus hijos y trabajar para que puedan desarrollarse plenamente.

Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG.
Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

El testimonio de Miranda revela que la maternidad, en su caso, está marcada por el esfuerzo y la esperanza. A diario, junto a su esposo, acompaña el crecimiento de Alonso. “Lo que hacemos con mi esposo día a día es sacar adelante a nuestro pequeño y eso es lo importante”, aseguró.

La historia de Miranda y su hijo se suma a la de muchas otras madres que enfrentan desafíos similares. Sus palabras buscan abrir un espacio de diálogo y comprensión en la sociedad peruana sobre el autismo y la diversidad.

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