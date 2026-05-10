Perú

Esposo de Minosska Pinto bajo la lupa: testimonios, préstamos y más indicios que lo involucran en el crimen de Piura

Nueve meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados en el asesinato de la pediatra en Piura. Según la fiscalía, el crimen fue planificado y se investiga como sicariato agravado, un delito que podría llevar a los responsables a la cadena perpetua

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La Policía Nacional del Perú detuvo a William Seminario, esposo de la pediatra Minosska Pinto, tras la orden emitida por el Poder Judicial que dictó nueve meses de prisión preventiva como parte de la investigación por el presunto asesinato de la médica en Piura. La captura se produjo en la vivienda familiar ubicada en la urbanización El Pino, en la ciudad de Talara, donde el médico se encontraba junto a su padre.

El investigado aguarda ahora su internamiento en el penal de Piura. Otros cuatro implicados, incluidos presuntos sicarios, también enfrentan prisión preventiva.

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William Seminario, médico y esposo de la pediatra asesinada Minosska Pinto, fue detenido en su domicilio de Talara luego de que la jueza Teresa Romanos ordenara prisión preventiva por nueve meses. | Domingo Al Día
William Seminario, médico y esposo de la pediatra asesinada Minosska Pinto, fue detenido en su domicilio de Talara luego de que la jueza Teresa Romanos ordenara prisión preventiva por nueve meses. | Domingo Al Día

Decisión judicial y el avance de la investigación

La jueza Carmen Ávila, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, resolvió declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía para dictar prisión preventiva a Seminario por la presunta comisión del delito de sicariato en agravio de Minosska de Jesús Pinto Lazo. La magistrada estableció el plazo de nueve meses, periodo en el que se profundizarán las investigaciones.

De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen habría sido planificado con la participación de varias personas que realizaron seguimiento a la pediatra desde su centro de trabajo hasta su domicilio en la urbanización San Felipe. Entre los involucrados figuran Junior Miñán SeminarioCristian Socola Bayona y Sergio Sevillano Gutiérrez, este último relacionado con el hallazgo del arma utilizada en el ataque. La Fiscalía sostiene que el hecho fue perpetrado con la colaboración de una red de personas que facilitaron la logística y la ejecución del asesinato.

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El caso de Minosska Pinto suma un nuevo capítulo judicial: su esposo, William Seminario, fue detenido por la Policía Nacional tras ser señalado por sicarios como el presunto autor intelectual del asesinato. La medida de prisión preventiva se extiende también a otros cuatro investigados, mientras la familia de la pediatra y sus colegas exigen justicia.
El caso de Minosska Pinto suma un nuevo capítulo judicial: su esposo, William Seminario, fue detenido por la Policía Nacional tras ser señalado por sicarios como el presunto autor intelectual del asesinato. La medida de prisión preventiva se extiende también a otros cuatro investigados, mientras la familia de la pediatra y sus colegas exigen justicia.| Domingo Al Día

Según la investigación, los detenidos habrían brindado detalles que comprometen a William Seminario. Declaraciones de los presuntos sicarios aportaron datos sobre la planificación y el seguimiento a la víctima. Uno de los detenidos, conocido como Luis Alejandro Rojas Guillén o “Cara de Chancho”, fue capturado tras 18 días de búsqueda en un bar de Piura, donde se encontraba sin mostrar signos de arrepentimiento. Su identificación se logró gracias a la homologación de imágenes de cámaras de seguridad y fotografías extraídas de redes sociales.

Durante los interrogatorios, Rojas Guillén negó su participación, mientras que otros implicados señalaron a Seminario como la persona que habría ordenado el crimen. Las pruebas materiales y los testimonios recabados forman parte del expediente que sustenta la medida cautelar dictada por la magistrada.

Testimonio clave

Sin embargo, según la declaración de Cristian Socola ante el Ministerio Público, Seminario Girón recurrió en los dos últimos años a préstamos de dinero solicitados a su suegro para afrontar problemas de liquidez en su centro médico San José Obrero.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo
Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

Socola precisó que el monto de uno de los préstamos alcanzó los quince mil dólares, además de otras sumas elevadas entregadas anteriormente. La investigación también recoge indicios de conflictos personales, como presuntas infidelidades y episodios de celos profesionales por parte del esposo hacia Minosska Pinto, motivados por la diferencia de ingresos económicos entre ambos.

La muerte de Minosska Pinto provocó conmoción en la comunidad médica y entre sus pacientes. Colegas y familiares resaltaron el carácter solidario de la pediatra, su vocación y la huella que dejó en Piura. “Minosska decidió ser pediatra porque tenía un alma noble y espero que toda la sociedad peruana nunca dude de sus valores”, expresó uno de sus colegas.

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