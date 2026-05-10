Perú

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Durante la noche del 9 de mayo, Celine Aguirre quedó eliminada, pero un error en producción dejó muchas dudas en los seguidores

Guardar
Google icon
Gráfico del programa La Granja VIP con la imagen de Pamela López en un círculo y la palabra "ELIMINADA" en rojo, sobre un fondo de granero de madera
Una imagen de Panamericana Televisión en La Granja VIP muestra a Pamela López con la palabra "ELIMINADA", generando controversia entre los usuarios sobre un posible adelanto de la salida.

Durante la noche del 9 de mayo, La Granja VIP enfrentó una situación que generó controversia entre sus seguidores. En una jornada marcada por la tensión, Celine Aguirre fue anunciada como la concursante que abandonaría el reality, pero un fallo en la producción provocó confusión e inquietud en la audiencia.

El incidente ocurrió cuando, mientras se preparaba la salida de la nominada, en las pantallas del set apareció la imagen de Pamela López como eliminada, un hecho que los conductores intentaron desmentir en directo.

PUBLICIDAD

La gala, transmitida en horario estelar, tenía como eje central la definición de una nueva eliminación. Celine Aguirre, tras una larga nominación, fue confirmada como la participante que debía dejar el encierro, según informaron fuentes del programa.

Dos presentadores, un hombre de traje oscuro y una mujer con vestido blanco brillante y plumas, sostienen micrófonos en un escenario con el gran letrero luminoso 'LA GRANJA'
Los presentadores del programa La Granja VIP animan el escenario donde ocurrió el controversial error que mostró la presunta eliminación anticipada de Pamela López, generando revuelo entre los televidentes.

El ambiente ya era de alta expectativa cuando, al momento de dar paso al set principal, la imagen de Pamela López en el banner de eliminados sorprendió a todos los presentes y a los televidentes.

PUBLICIDAD

Frente a la confusión, Ethel Pozo, conductora del programa, intervino rápidamente: “¿Qué es eso? No, no está eliminada Pamela López”, expresó ante cámaras, intentando calmar la situación. Su compañero de conducción, Adolfo Aguilar, reforzó la aclaración con un breve comentario: “Eso no es”. Ambos presentadores restaron importancia al error y continuaron con la emisión, pero el momento no pasó inadvertido para la audiencia.

En redes sociales, el episodio fue motivo de debate. Numerosos usuarios manifestaron su suspicacia ante la posibilidad de que la producción ya tuviera preparado el material para una futura eliminación.

Durante la noche del 9 de mayo, Celine Aguirre quedó eliminada, pero un error en producción dejó muchas dudas en los seguidores | TikTok

Entre los comentarios destacados se leyeron frases como “ya sabemos quién sale el sábado” y cuestionamientos sobre la transparencia del formato, con comentarios que señalaban: “Ellos juran que el público no se da cuenta” o “asu, ya adelantaron lo que se viene la siguiente semana”. Otros mensajes apuntaron directamente a la supuesta falta de imparcialidad en el desarrollo del reality.

La polémica sumó un nuevo elemento a la conversación sobre la credibilidad de los programas de competencia en la televisión local. El error técnico, aunque corregido en vivo, dejó instalada la sospecha entre parte del público, que se pregunta si la eliminación de Pamela López podría estar anticipada por la propia producción.

Celine Aguirre le dijo adiós a la Granja

La gala de eliminación del 9 de mayo estuvo marcada por momentos cargados de emoción y reencuentros familiares. Celine Aguirre se despidió de La Granja VIP después de un intenso duelo con Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica, quienes lograron regresar a la competencia. Las nominadas recibieron mensajes y visitas de sus hijos y familiares, en una noche especialmente significativa por el contexto del Día de la Madre.

Revive el tenso momento en que se anuncia a la nueva eliminada de 'La Granja VIP'. Celine Aguirre debe abandonar la competencia, pero no sin antes compartir un emotivo abrazo con su amiga Mónica Torres.

Celine Aguirre afrontó su salida con serenidad y gratitud. Visiblemente emocionada por la presencia de sus hijas, Isabel y Martina, agradeció el apoyo recibido: “Las amo, hijas. Gracias a todos”, declaró al culminar su participación. Antes de abandonar el set, Aguirre dedicó palabras de aliento a Mónica Torres, animándola a mantenerse fuerte y resistir en la competencia.

El episodio, cubierto ampliamente por La Granja VIP, dejó en evidencia la sensibilidad de la audiencia ante cualquier irregularidad en los procesos de eliminación y la importancia del respaldo familiar para los participantes del reality.

Temas Relacionados

Pamela LópezLa Granja VIPPanamericana TVperu-entretenimiento

Más Noticias

Día de la Madre: Inspiradoras frases, imágenes y tarjetas para enviar por WhatsApp

En este segundo domingo de mayo, un mensaje digital puede abrazar a quien está lejos y rendir homenaje a ese amor que no conoce distancias ni condiciones

Día de la Madre: Inspiradoras frases, imágenes y tarjetas para enviar por WhatsApp

Esposo de Minosska Pinto bajo la lupa: testimonios, préstamos y más indicios que lo involucran en el crimen de Piura

Nueve meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados en el asesinato de la pediatra en Piura. Según la fiscalía, el crimen fue planificado y se investiga como sicariato agravado, un delito que podría llevar a los responsables a la cadena perpetua

Esposo de Minosska Pinto bajo la lupa: testimonios, préstamos y más indicios que lo involucran en el crimen de Piura

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

El exfiscal anticorrupción afirmó que no existe una vinculación o pacto entre Juntos por el Perú y Antauro Humala. “No forma parte del proyecto”, indicó

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

El DT brasileño resaltó el esfuerzo de los jugadores ‘celestes’, pero hizo una dura autocrítica por el delicado presente del equipo en la Liga 1 2026

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando nadas? Expertos explican cómo la natación ayuda a la salud física y emocional

El ejercicio acuático gana popularidad por sus beneficios físicos y mentales, especialmente en contextos de estrés y largas jornadas laborales

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando nadas? Expertos explican cómo la natación ayuda a la salud física y emocional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Keiko Fujimori y su mensaje por el Día de la Madre: “Ser mamá es ser organizada, atendemos a la pareja. Yo me liberé de eso felizmente”

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

ENTRETENIMIENTO

Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

Diana Sánchez confirma que le gustaba Mario Hart cuando ambos estaban en Combate

Valeria Flórez y su reflexión en su primer Dia de la Madre: “Es el trabajo más sacrificado, pero también gratificante”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

Celine Aguirre es eliminada de ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres regresa junto a Samahara Lobatón y Shirley Arica

DEPORTES

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026