Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Una imagen de Panamericana Televisión en La Granja VIP muestra a Pamela López con la palabra "ELIMINADA", generando controversia entre los usuarios sobre un posible adelanto de la salida.

Durante la noche del 9 de mayo, La Granja VIP enfrentó una situación que generó controversia entre sus seguidores. En una jornada marcada por la tensión, Celine Aguirre fue anunciada como la concursante que abandonaría el reality, pero un fallo en la producción provocó confusión e inquietud en la audiencia.

El incidente ocurrió cuando, mientras se preparaba la salida de la nominada, en las pantallas del set apareció la imagen de Pamela López como eliminada, un hecho que los conductores intentaron desmentir en directo.

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La gala, transmitida en horario estelar, tenía como eje central la definición de una nueva eliminación. Celine Aguirre, tras una larga nominación, fue confirmada como la participante que debía dejar el encierro, según informaron fuentes del programa.

Los presentadores del programa La Granja VIP animan el escenario donde ocurrió el controversial error que mostró la presunta eliminación anticipada de Pamela López, generando revuelo entre los televidentes.

El ambiente ya era de alta expectativa cuando, al momento de dar paso al set principal, la imagen de Pamela López en el banner de eliminados sorprendió a todos los presentes y a los televidentes.

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Frente a la confusión, Ethel Pozo, conductora del programa, intervino rápidamente: “¿Qué es eso? No, no está eliminada Pamela López”, expresó ante cámaras, intentando calmar la situación. Su compañero de conducción, Adolfo Aguilar, reforzó la aclaración con un breve comentario: “Eso no es”. Ambos presentadores restaron importancia al error y continuaron con la emisión, pero el momento no pasó inadvertido para la audiencia.

En redes sociales, el episodio fue motivo de debate. Numerosos usuarios manifestaron su suspicacia ante la posibilidad de que la producción ya tuviera preparado el material para una futura eliminación.

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Durante la noche del 9 de mayo, Celine Aguirre quedó eliminada, pero un error en producción dejó muchas dudas en los seguidores | TikTok

Entre los comentarios destacados se leyeron frases como “ya sabemos quién sale el sábado” y cuestionamientos sobre la transparencia del formato, con comentarios que señalaban: “Ellos juran que el público no se da cuenta” o “asu, ya adelantaron lo que se viene la siguiente semana”. Otros mensajes apuntaron directamente a la supuesta falta de imparcialidad en el desarrollo del reality.

La polémica sumó un nuevo elemento a la conversación sobre la credibilidad de los programas de competencia en la televisión local. El error técnico, aunque corregido en vivo, dejó instalada la sospecha entre parte del público, que se pregunta si la eliminación de Pamela López podría estar anticipada por la propia producción.

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Celine Aguirre le dijo adiós a la Granja

La gala de eliminación del 9 de mayo estuvo marcada por momentos cargados de emoción y reencuentros familiares. Celine Aguirre se despidió de La Granja VIP después de un intenso duelo con Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica, quienes lograron regresar a la competencia. Las nominadas recibieron mensajes y visitas de sus hijos y familiares, en una noche especialmente significativa por el contexto del Día de la Madre.

Revive el tenso momento en que se anuncia a la nueva eliminada de 'La Granja VIP'. Celine Aguirre debe abandonar la competencia, pero no sin antes compartir un emotivo abrazo con su amiga Mónica Torres.

Celine Aguirre afrontó su salida con serenidad y gratitud. Visiblemente emocionada por la presencia de sus hijas, Isabel y Martina, agradeció el apoyo recibido: “Las amo, hijas. Gracias a todos”, declaró al culminar su participación. Antes de abandonar el set, Aguirre dedicó palabras de aliento a Mónica Torres, animándola a mantenerse fuerte y resistir en la competencia.

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El episodio, cubierto ampliamente por La Granja VIP, dejó en evidencia la sensibilidad de la audiencia ante cualquier irregularidad en los procesos de eliminación y la importancia del respaldo familiar para los participantes del reality.