Cusco: 107 familias no podrán pasar el Día de la Madre con sus hijos por bloqueos en Bolivia

Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

Más de 200 estudiantes peruanos, representantes de una delegación deportiva del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, permanecen varados en Bolivia por bloqueos de rutas, en medio de condiciones de desabastecimiento y sin asistencia oficial, según denunció el presidente de la APAFA de la institución educativa, Peter Ardiles.

Según se reportó en Exitosa, al menos 107 familias cusqueñas pasarán el Día de la Madre sin noticias plenas de sus hijos, quienes representaban al Perú como parte de una delegación deportiva y escolar.

PUBLICIDAD

Delegación dividida y sin apoyo del Gobierno

Ardiles relató que, pese a reiteradas solicitudes, las autoridades locales solo sugirieron realizar el trámite “por secretaría”, sin anunciar acciones concretas para liberar a los jóvenes. En Potosí, permanecen varados 47 alumnos y cinco docentes del Colegio Nacional de Ciencias; mientras que en la ciudad de La Paz hay 75 estudiantes y siete profesores afectados, todos atrapados por el bloqueo prolongado de transportes, una protesta que se intensificó en el país vecino.

Como indicó Ardiles, la delegación viajó para competiciones deportivas y presentaciones de banda, pero los bloqueos obligaron a suspender actividades y cambiaron radicalmente la experiencia del viaje para alumnos y docentes.

PUBLICIDAD

Una delegación de estudiantes de colegios de Cusco se encuentra varada en Bolivia debido a un paro de transportistas. Los jóvenes, que viajaban a Potosí, piden la intervención urgente de las autoridades y del consulado peruano para poder regresar a casa. | Exitosa

“El día miércoles en La Paz, en Potosí se anuncia el inicio de una huelga proveniente de la zona oriental del país y llegan hacia La Paz. Inicialmente, los huelguistas no ejercen una medida muy radical. Después, la protesta escaló”, explicó al medio radial. La prolongación e intensificación de las protestas sorprendió a los organizadores, dejando a los estudiantes en condiciones cada vez más precarias. “Esta noche han consumido gaseosa con pan más de 47 alumnos y en el día también parece que eso mismo han consumido”.

Según el recuento que proporcionó Ardiles tras comunicarse con directores de otras instituciones peruanas en Bolivia, el volumen total de afectados es significativo. “Tengo referencia de ambos directores, yo conversé ayer con la directora de Independencia y ellos han ido con 80 delegaciones, y Puno, San Carlos, la directora me ha indicado que son ellos 120. Aproximadamente.” De este modo, la cifra de escolares peruanos desplazados oscila entre 260 y 400 alumnos solo en Potosí, sin contar a los padres que viajaron por su cuenta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Cancillería, son en total 282 peruanos los que permanecen varadosen distintos puntos del departamento de La Paz. De esa cifra,207 corresponden a alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

400 alumnos peruanos sin ruta de retorno ni asistencia oficial

El efecto de los bloqueos trastocó la logística presupuestada inicialmente por las asociaciones de padres. Ardiles aseguró que los días adicionales “reventaron todo cálculo”, lo que forzó el racionamiento de alimentos y la necesidad de estirar los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

Cusco: 107 familias no podrán pasar el Día de la Madre con sus hijos por bloqueos en Bolivia

“Racionamos la comida equitativamente para reservar por si nos quedamos más tiempo”, confirmaron integrantes de la delegación entrevistados por Exitosa. Muchos han tenido que dormir en los buses o improvisar alojamiento, y la falta de comunicación estable incrementa la preocupación en el Perú.

Además de los escolares, al menos 25 padres de familia de Cusco emprendieron viaje por cuenta propia y también quedaron atrapados junto al contingente, incrementando el número de peruanos en dificultad. “Padres de familia, que en el caso de Ciencias han ido, tengo entendido, alrededor de 25 padres de familia que no están en esta misma delegación, sino ellos han ido por cuenta propia. Ellos también están varados, están aislados”, detalló Ardiles a Exitosa.

PUBLICIDAD

La cifra de personas afectadas asciende, según estimaciones recogidas por la asociación, a más de 800 peruanos distribuidos entre estudiantes, docentes y padres de diferentes regiones de Cusco, Arequipa y Puno, todos en condiciones limitadas, sin acceso pleno a recursos básicos y con serias dificultades para comunicarse con sus familias desde territorio boliviano.

La comparación con respuestas oficiales en otras emergencias genera molestia en las familias. Ardiles reclamó: “Para un delincuente se le pone un charter de Lima a Río de Janeiro. ¿Por qué no podemos poner un charter para nuestros estudiantes que están botados en La Paz y otros estudiantes peruanos de Arequipa, de Puno, que también están padeciendo en este momento, sin alimentación, sin hospedaje, allá en la ciudad de Potosí?”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalla la asistencia consular a 282 connacionales, incluidos 207 estudiantes, afectados por bloqueos de carreteras en Bolivia. (Cancilleria)

En los últimos días, los estudiantes han cenado únicamente pan con gaseosa, al encontrarse la mayoría de rutas a restaurantes y hospedajes cerradas o colapsadas. “En la noche vamos a repartir pan con gaseosa nada más a los chicos, porque por los lugares que estamos no hay, no hay para poder comprar un restaurante o alguna cosa”, explicó Ardiles.

Padres y estudiantes solicitan un corredor humanitario

Las comunicaciones interrumpidas han impedido la coordinación constante. El comisionado de APAFA, enviado para acompañar a la delegación, también está incomunicado. “No logramos comunicarnos con él a la fecha. No tenemos la respuesta de las autoridades municipales, que hemos enviado nuestros mensajes solamente escritos, pero no tenemos nada concreto y seguimos preocupados”, describió Ardiles. Por ello, exigen la intervención de la Cancillería peruana y piden que se gestione un corredor humanitario, como ha ocurrido en otras situaciones de peruanos varados en el extranjero.

PUBLICIDAD

El relato de los jóvenes muestra las consecuencias prácticas del aislamiento: “Yo le quisiera decir a mi mamá que sé que en estos momentos está ella muy desesperada, porque en toda la ruta no logramos tener señal... Vivíamos con la desesperación de qué puede pasar, si vamos a lograr pasar, si los recursos nos van a alcanzar, porque tenemos una cantidad muy grande”, relató uno de los escolares a Exitosa. El deseo de llegar al Día de la Madre con su familia, y la petición de un vuelo de retorno, concentran la urgencia: “Quiero también, si es posible, que nos den un vuelo humanitario, aunque sea mañana, para pasar el Día de la Madre junto a ella y darle un abrazo enorme”.

De acuerdo con el balance provisional de APAFA, más de 800 peruanos —entre estudiantes, docentes y padres de familia— se mantienen retenidos en Bolivia bajo la expectativa de la intervención de la Cancillería peruana y a la espera de que se autoricen rutas humanitarias para el retorno seguro al país.

PUBLICIDAD