Perú

PNP captura a involucrados en el asalto de la empresa Lipetsa donde murió un agente de seguridad

Las autoridades intervinieron a dos sospechosos del atraco ocurrido en San Martín de Porres, en el que murió un agente de seguridad y se robaron 90 mil soles. Las autoridades no descartan la participación de más personas

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Imágenes de cámaras de seguridad registraron el violento robo de S/ 71 mil a la empresa Lipetsa, que terminó con la vida de un agente de seguridad. Tras un mes de investigación, la policía logró capturar a dos de los presuntos implicados en el crimen.| Panamericana

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos sospechosos del asalto armado contra la empresa de transporte Lipetsa, donde murió un agente de seguridad y se robaron más de 90 mil soles. La investigación sigue abierta y las autoridades analizan la posible participación de más personas.

El violento robo ocurrió la mañana del 3 de marzo, en la urbanización Manuel Aquino del distrito de San Martín de Porres, en Lima. De acuerdo con información proporcionada por el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), las cámaras de seguridad registraron el asalto, en el que un grupo de delincuentes interceptó una camioneta que transportaba más de 90 mil soles en efectivo.

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Las imágenes muestran que un automóvil blanco con lunas polarizadas bloqueó el paso del vehículo de la empresa Lipetsa. Dos sujetos armados descendieron y dispararon en varias ocasiones, dejando más de quince casquillos de bala en la zona, según reportó la policía. Durante el ataque, uno de los agentes de seguridad, Pedro Luis Mamani Ricalde, de 56 años, perdió la vida.

Capturan a dos presuntos responsables del asalto mortal a empresa de transporte en Lima
Capturan a dos presuntos responsables del asalto mortal a empresa de transporte en Lima| Panamericana

La policía siguió el recorrido del vehículo implicado a lo largo de diversas calles de Lima Norte durante aproximadamente cinco horas. El análisis de las cámaras permitió identificar que el automóvil fue estacionado en el mercado Santa Rosa, a la altura de Bertello, donde los sospechosos cambiaron la placa del auto antes de abandonarlo.

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Detención de los sospechosos

Un mes después del asalto, el jefe de la División de Investigación de Homicidios anunció la captura de dos presuntos involucrados. Aldas Orejas Renquariado, propietario del vehículo usado en el robo, fue intervenido en la jurisdicción de Santa Colonia, en el Callao. Renquariado posee antecedentes criminales y ya se encuentra bajo investigación preliminar.

El otro detenido es el sujeto que fue visto cambiando las placas del vehículo en el mercado Santa Rosa. Este individuo también presenta registros policiales previos. Ambos permanecen bajo custodia y afrontan una investigación preliminar de hasta siete días.

Las autoridades no descartan la implicación de más personas en el asalto. El coronel Morales subrayó que la policía sigue revisando las grabaciones para determinar el rol de cada uno de los participantes en el robo.

Sujetos armados interceptan y disparan contra una camioneta que trasladaba dinero, logran llevarse el botín y escapan pese a la reacción de los agentes de seguridad
Sujetos armados interceptan y disparan contra una camioneta que trasladaba dinero, logran llevarse el botín y escapan pese a la reacción de los agentes de seguridad| Foto: Omar Chira (X)

Así fue el asalto

El ataque se produjo cuando la camioneta de la empresa Lipetsa circulaba con el dinero y era escoltada por dos agentes de seguridad. Tras ser interceptados, los asaltantes abrieron primero la puerta trasera y luego la del copiloto, donde forcejearon con uno de los custodios y se llevaron un morral con 90 mil soles. La conductora, Cristi Pamela Cuba Sánchez, fue obligada a bajar del vehículo.

Uno de los agentes intentó repeler el asalto disparando contra los atacantes, pero los delincuentes lograron huir con el botín y un tercer cómplice en el auto blanco. La policía de la comisaría Sol de Oro investiga si se trató de un robo por encargo y analiza si hubo filtración de información sobre el traslado de fondos. El caso continúa en invetsigación para conocer si hay más implicados.

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