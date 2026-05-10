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Diana Sánchez confirma que le gustaba Mario Hart cuando ambos estaban en Combate

La exchica reality sorprendió con sus declaraciones tras años de rumores de un gusto por su compañero

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La exchica reality sorprendió con sus declaraciones tras años de rumores de un gusto por su compañero | YouTube / QTV

Luego de un largo periodo de especulaciones sobre una posible atracción entre Diana Sánchez y Mario Hart durante su participación en el reality “Combate”, la conductora finalmente habló sobre el tema. En el más reciente episodio del pódcast “Sin más que decir”, la actual presentadora de “Yo soy” admitió, ante la insistencia de sus colegas y entre bromas, que el piloto le gustaba en esa etapa televisiva.

La conversación se desarrolló en un ambiente distendido, con los conductores del programa intercambiando anécdotas y recordando episodios del desaparecido reality. Inicialmente, Diana Sánchez negó cualquier interés sentimental hacia Mario Hart.

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Sin embargo, el diálogo cambió de tono cuando Zumba, uno de los conductores, le preguntó directamente: “¿Pero te gustaba el ‘chato’ no?”. La presentadora respondió que sí, una declaración que desató reacciones entre sus compañeros. Abneer Robles insistió con la pregunta: “¿Lo estás aceptando recién?”, a lo que Sánchez volvió a responder afirmativamente.
Mujer con auriculares y cabello oscuro hablando en un micrófono sobre una mesa de madera. Fondo azul con el logo "SIN + QUE DECIR" y objetos en forma de corazón
En una entrevista televisiva, Diana Sánchez confirma su atracción por Mario Hart mientras compartían escenario en el popular programa Combate.

Durante el mismo intercambio, Israel Dreyfus aportó una dosis de humor al recordar el aspecto que tenía Mario Hart en esa época. “Si yo hubiese sido una mujer participante de ese reality en ese entonces, me hubiese fijado en el chato”, comentó entre risas. La referencia al look del piloto reflejó el tono ligero que marcó la charla, pero también subrayó el impacto que la figura de Hart tenía entre sus compañeros.

La noticia de la confesión rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del reality debatieron las declaraciones y recordaron algunos de los momentos más comentados de la convivencia en “Combate”. El tema, que durante años generó especulaciones entre los fans, encontró finalmente una respuesta directa de una de sus protagonistas.

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Tres presentadores sentados en una mesa con micrófonos y auriculares, con Diana Sánchez en el centro, sobre un fondo colorido de estudio de TV
Diana Sánchez, durante una entrevista en un programa de televisión, reveló que sintió atracción por Mario Hart en sus días juntos en el programa de competencia “Combate”.

Diana Sánchez descartó un romance con Mario Hart

Semanas antes, Diana Sánchez había negado cualquier vínculo sentimental con Mario Hart en una edición previa del mismo pódcast. En esa ocasión, los conductores no dudaron en abordar los rumores que circulaban desde la época de “Combate”. “¿Tuviste o no algo con Mario Hart?”, le preguntaron.

La respuesta de Sánchez llegó cargada de ironía: “Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más, voy a pedirle a Mario Hart que me pase mi pensión de manutención, mis regalías porque hemos tenido una relación ficticia, pero la hemos tenido, así que cumple”, señaló ante las risas del equipo.

La exconcursante aclaró que la relación con Hart, así como con otros integrantes del programa, siempre se sostuvo en una base de compañerismo. “Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, pero siempre lo he querido como amigo. Nos llevábamos muy bien, igual que con Pantera e Israel Dreyfus, pero nunca pasó nada. ¿Tú crees que se puede tener una relación con cualquiera de estos chicos del reality? Son imposibles”, expresó entre risas.

Imagen dividida: a la izquierda, Diana Sánchez con auriculares y micrófono en un set; a la derecha, una selfie de ella con Mario Hart haciendo gestos divertidos
Diana Sánchez, en una reciente entrevista, confirma que sentía una atracción por Mario Hart cuando ambos compartían pantalla en el popular programa de televisión "Combate".

A pesar de los años transcurridos y el final del programa, las historias de “Combate” siguen generando interés entre los seguidores de la televisión peruana. El testimonio de Diana Sánchez aporta una nueva perspectiva sobre la convivencia entre los participantes y desmonta algunos de los mitos más persistentes en torno a su relación con Mario Hart.

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