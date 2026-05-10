Perú

Día de la Madre en Perú: la lista de los nombres más peculiares inspirados en la celebración, según el Reniec

La institución ha dado a conocer cómo las celebraciones familiares se proyectan en denominaciones elegidas por cientos de peruanos, quienes llevan en su documento de identidad apelativos vinculados al amor filial

Guardar
Google icon
Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
El Reniec publica la lista anual de nombres inspirados en la maternidad en honor al Día de la Madre en Perú. (Andina)

Con motivo del Día de la Madre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una lista que revela cómo el cariño hacia las mamás se transforma en una tradición única: cientos de peruanos portan en su documento de identidad nombres que rinden homenaje al amor materno y a la celebración más entrañable del calendario familiar.

El lema “En Perú no exageramos… solo queremos más a mamá” acompaña la publicación oficial, que muestra cómo los nombres inspirados en la maternidad han encontrado un espacio particular en la identidad legal de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

La preferencia nacional se inclina claramente hacia Nona, un nombre que 276 personas han registrado en todo el país. Le siguen Ma, con 45 personas, y Madre, que identifica a 32 ciudadanos que llevan la esencia del vínculo materno como parte de su nombre.

Cinco personas, incluyendo una madre y una abuela, disfrutan un desayuno en una mesa con chicharrones, pan y camotes. Un letrero "FELIZ DÍA MAMÁ" cuelga en la pared.
Una familia peruana, incluyendo a mamá, papá, hijos y abuela, disfruta un alegre desayuno del Día de la Madre con chicharrones tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes afectuosas también figuran entre las alternativas elegidas por las familias. Maternidad es el nombre de 18 peruanos; Mamita, de 14; y Mami, de 10. Estos apelativos, normalmente reservados para la intimidad del hogar, han alcanzado el estatus de nombre propio, acompañando a quienes los portan en cada aspecto de su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Diversidad cultural

El registro del Reniec va más allá de los nombres comunes y muestra la creatividad y diversidad cultural que caracteriza al país. Dos personas llevan el nombre de Madrecita, mientras que denominaciones como Materno y Mamacha cuentan con un solo representante en todo el territorio nacional.

Esta singularidad convierte a cada portador en un testimonio viviente del ingenio y la emotividad que rodean a las celebraciones peruanas.

La publicación anual del organismo se ha convertido en una tradición que no solo genera curiosidad, sino que también subraya cómo las festividades influyen directamente en la construcción de la identidad. En cada nombre, se refleja la importancia social y cultural de la maternidad y el papel central que ocupa la figura de la madre en la vida de los peruanos.

Dos mujeres mayores sonríen, una abrazando a la otra sentada en silla de ruedas, frente a globos y decoraciones que dicen "Feliz Día" en una celebración
Una residente de Hogar Canevaro abraza a Olga Martínez Padilla, la madre más longeva del albergue, durante el emotivo homenaje por el Día de la Madre en Lima. (Foto: Beneficiencia de Lima)

Acceso al DNI electrónico

El homenaje a la maternidad coincide este año con una nueva jornada de acceso a la identificación digital en la provincia de Chincha. El Reniec anunció una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico, orientada a distintos grupos etarios y con el objetivo de reforzar la seguridad y la inclusión digital en la región.

La campaña se llevará a cabo en el Auditorio del Museo de Chincha durante dos jornadas: el lunes 11 de mayo, de 9:00 a 15:00, y el martes 12 de mayo, de 14:00 a 17:30. Se atenderá a 130 personas por día, mediante tickets entregados por orden de llegada. Además, se realizará la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores.

Entre los beneficiarios se encuentran menores de 0 a 17 años, quienes deberán acudir con uno de sus padres y presentar el DNI amarillo (original o copia); adultos de 18 a 59 años con DNI caducado y ficha SISFOH impresa; y personas de 60 años o más, que solo deben presentar su DNI azul. Las autoridades subrayan que el DNI electrónico incorpora elementos biométricos y un chip, lo que reduce las posibilidades de suplantación de identidad y facilita la autenticación en plataformas digitales.

Migración venezolana en América Latina
El nombre Nona lidera el ranking con 276 registros, seguido por Ma y Madre, demostrando la preferencia nacional. (EFE/ Paolo Aguilar)

La demanda por trámites de identidad ha crecido en Chincha desde el retorno a la presencialidad en servicios públicos. El Reniec reporta la entrega de más de 2.000 documentos en campañas previas, cifra que refleja el interés de la ciudadanía por actualizar su identificación, especialmente en sectores vulnerables que enfrentan barreras económicas para acceder a este beneficio.

Una tradición

La publicación de la lista de nombres inspirados en el Día de la Madre y la campaña de DNI electrónico gratuito evidencian cómo las instituciones peruanas acompañan los momentos más significativos de la vida de sus ciudadanos.

Cada nombre y cada documento entregado es parte de la historia colectiva que celebra y resguarda la identidad nacional.

Temas Relacionados

Día de la MadreReniecDNIperu-noticias

Más Noticias

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Durante la noche del 9 de mayo, Celine Aguirre quedó eliminada, pero un error en producción dejó muchas dudas en los seguidores

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Día de la Madre: Inspiradoras frases, imágenes y tarjetas para enviar por WhatsApp

En este segundo domingo de mayo, un mensaje digital puede abrazar a quien está lejos y rendir homenaje a ese amor que no conoce distancias ni condiciones

Día de la Madre: Inspiradoras frases, imágenes y tarjetas para enviar por WhatsApp

Esposo de Minosska Pinto bajo la lupa: testimonios, préstamos y más indicios que lo involucran en el crimen de Piura

Nueve meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados en el asesinato de la pediatra en Piura. Según la fiscalía, el crimen fue planificado y se investiga como sicariato agravado, un delito que podría llevar a los responsables a la cadena perpetua

Esposo de Minosska Pinto bajo la lupa: testimonios, préstamos y más indicios que lo involucran en el crimen de Piura

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

El exfiscal anticorrupción afirmó que no existe una vinculación o pacto entre Juntos por el Perú y Antauro Humala. “No forma parte del proyecto”, indicó

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

El DT brasileño resaltó el esfuerzo de los jugadores ‘celestes’, pero hizo una dura autocrítica por el delicado presente del equipo en la Liga 1 2026

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Keiko Fujimori y su mensaje por el Día de la Madre: “Ser mamá es ser organizada, atendemos a la pareja. Yo me liberé de eso felizmente”

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

ENTRETENIMIENTO

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

Diana Sánchez confirma que le gustaba Mario Hart cuando ambos estaban en Combate

Valeria Flórez y su reflexión en su primer Dia de la Madre: “Es el trabajo más sacrificado, pero también gratificante”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

DEPORTES

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

Zé Ricardo admitió “frustración” por empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima e hizo feroz comentario: “Cada uno tiene que saber cómo mejorar”

Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026