Día de la Madre en Perú: la lista de los nombres más peculiares inspirados en la celebración, según el Reniec

El Reniec publica la lista anual de nombres inspirados en la maternidad en honor al Día de la Madre en Perú. (Andina)

Con motivo del Día de la Madre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una lista que revela cómo el cariño hacia las mamás se transforma en una tradición única: cientos de peruanos portan en su documento de identidad nombres que rinden homenaje al amor materno y a la celebración más entrañable del calendario familiar.

El lema “En Perú no exageramos… solo queremos más a mamá” acompaña la publicación oficial, que muestra cómo los nombres inspirados en la maternidad han encontrado un espacio particular en la identidad legal de los ciudadanos.

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La preferencia nacional se inclina claramente hacia Nona, un nombre que 276 personas han registrado en todo el país. Le siguen Ma, con 45 personas, y Madre, que identifica a 32 ciudadanos que llevan la esencia del vínculo materno como parte de su nombre.

Una familia peruana, incluyendo a mamá, papá, hijos y abuela, disfruta un alegre desayuno del Día de la Madre con chicharrones tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes afectuosas también figuran entre las alternativas elegidas por las familias. Maternidad es el nombre de 18 peruanos; Mamita, de 14; y Mami, de 10. Estos apelativos, normalmente reservados para la intimidad del hogar, han alcanzado el estatus de nombre propio, acompañando a quienes los portan en cada aspecto de su vida cotidiana.

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Diversidad cultural

El registro del Reniec va más allá de los nombres comunes y muestra la creatividad y diversidad cultural que caracteriza al país. Dos personas llevan el nombre de Madrecita, mientras que denominaciones como Materno y Mamacha cuentan con un solo representante en todo el territorio nacional.

Esta singularidad convierte a cada portador en un testimonio viviente del ingenio y la emotividad que rodean a las celebraciones peruanas.

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La publicación anual del organismo se ha convertido en una tradición que no solo genera curiosidad, sino que también subraya cómo las festividades influyen directamente en la construcción de la identidad. En cada nombre, se refleja la importancia social y cultural de la maternidad y el papel central que ocupa la figura de la madre en la vida de los peruanos.

Una residente de Hogar Canevaro abraza a Olga Martínez Padilla, la madre más longeva del albergue, durante el emotivo homenaje por el Día de la Madre en Lima. (Foto: Beneficiencia de Lima)

Acceso al DNI electrónico

El homenaje a la maternidad coincide este año con una nueva jornada de acceso a la identificación digital en la provincia de Chincha. El Reniec anunció una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico, orientada a distintos grupos etarios y con el objetivo de reforzar la seguridad y la inclusión digital en la región.

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La campaña se llevará a cabo en el Auditorio del Museo de Chincha durante dos jornadas: el lunes 11 de mayo, de 9:00 a 15:00, y el martes 12 de mayo, de 14:00 a 17:30. Se atenderá a 130 personas por día, mediante tickets entregados por orden de llegada. Además, se realizará la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores.

Entre los beneficiarios se encuentran menores de 0 a 17 años, quienes deberán acudir con uno de sus padres y presentar el DNI amarillo (original o copia); adultos de 18 a 59 años con DNI caducado y ficha SISFOH impresa; y personas de 60 años o más, que solo deben presentar su DNI azul. Las autoridades subrayan que el DNI electrónico incorpora elementos biométricos y un chip, lo que reduce las posibilidades de suplantación de identidad y facilita la autenticación en plataformas digitales.

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El nombre Nona lidera el ranking con 276 registros, seguido por Ma y Madre, demostrando la preferencia nacional. (EFE/ Paolo Aguilar)

La demanda por trámites de identidad ha crecido en Chincha desde el retorno a la presencialidad en servicios públicos. El Reniec reporta la entrega de más de 2.000 documentos en campañas previas, cifra que refleja el interés de la ciudadanía por actualizar su identificación, especialmente en sectores vulnerables que enfrentan barreras económicas para acceder a este beneficio.

Una tradición

La publicación de la lista de nombres inspirados en el Día de la Madre y la campaña de DNI electrónico gratuito evidencian cómo las instituciones peruanas acompañan los momentos más significativos de la vida de sus ciudadanos.

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Cada nombre y cada documento entregado es parte de la historia colectiva que celebra y resguarda la identidad nacional.