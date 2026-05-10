Perú

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

El exfiscal anticorrupción afirmó que no existe una vinculación o pacto entre Juntos por el Perú y Antauro Humala. “No forma parte del proyecto”, indicó

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Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez
Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

El exfiscal anticorrupción y ahora abogado del expresidente Pedro Castillo, José Domingo Pérez, confirmó que se integrará al equipo técnico del candidato presidencial de Roberto Sánchez, candidato a presidente y actual líder de Juntos por el Perú, y que su labor será encabezar los planteamientos de una eventual reforma en el sistema de justicia.

Sin embargo, esa no sería su única función dentro de la campaña de Sánchez. En entrevista con RPP, José Domingo Pérez indicó que estaría dispuesto a asumir el cargo de ministro de Justicia en caso de que el candidato de Juntos por el Perú fuese el ganador de la segunda vuelta electoral.

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“Si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez para que sea presidente de la República y él tenga a bien (...) no he rehuido a las responsabilidades dentro de lo que ha venido a ser mi desarrollo profesional antes como fiscal y si la oportunidad de servir al país se puede dar en otro cargo público, seguramente lo aceptaré”, indicó el exfiscal.

Pérez insistió en que su designación cuenta con el pleno respaldo de Sánchez y aclaró que está legal y profesionalmente habilitado para asumir tanto el ministerio de Justicia como otras carteras vinculadas al rubro. “No tengo ninguna incompatibilidad, ningún tipo de prohibición. Creo que puedo seguir sirviendo a mi patria. Más allá de esta lamentable decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia (de no ratificarlo como fiscal), aún me encuentro con la capacidad y la voluntad de seguir sirviendo al país”, puntualizó al medio radial.

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José Domingo Pérez

El exfiscal subrayó que su objetivo es liderar una transformación sustantiva en la institucionalidad judicial. También precisó, en referencia a su labor previa, que toda su actividad como fiscal—incluida la investigación sobre Keiko Fujimori—se basó en criterios legales, sin cálculo partidista. Reiteró que su salida del Ministerio Público fue una decisión que consideró injustificada y ajena a toda motivación política.

“Antauro Humala no forma parte del proyecto”

En relación con las alianzas políticas y posibles pactos entre Juntos por el Perú Antauro Humala, Pérez fue categórico y rechazó la presencia o influencia del líder etnocacerista en la campaña electoral. “Antauro Humala no forma parte del proyecto político de Juntos por el Perú”, indicó.

Además, el exfiscal consideró que la vinculación es una acusación infundada utilizada para desacreditar la propuesta opositora a Fuerza Popular. Pérez atribuyó la persistencia de esa narrativa a determinados sectores vinculados al fujimorismo, al que incluso acusó de ser más cercano a las ideas de Humala por sus tintes “autoritarios”.

José Domingo Pérez acusó a los aliados de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga de impulsar propuestas que buscan instaurar “una dictadura” en el país. Diferenció el enfoque de Sánchez. “Lo que está planteando Roberto Sánchez es un gobierno de coalición y un bloque democrático”, sostuvo.

Domingo Pérez descarta pacto entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “El tema está zanjado”
Domingo Pérez descarta pacto entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “El tema está zanjado”| Andina (Composición Infobae)

Caso Pedro Castillo: prisión, motivaciones políticas y el rechazo al indulto

Como abogado de Pedro Castillo, Pérez defendió la revisión del encarcelamiento del expresidente y rechazó la versión del Congreso respecto a los hechos del 7 de diciembre de 2022. Sobre la sentencia judicial, explicó directamente: “la sentencia que condena al presidente Pedro Castillo no hace ninguna afirmación en esa línea”.

Añadió que “la libertad del presidente Pedro Castillo es una necesidad para la reconciliación de lo que debe haber en nuestro país. El 7 de diciembre de 2022 no hubo un golpe de Estado”. Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la negativa reciente del ministerio de Justicia de aceptar el trámite de indulto a Castillo, decisión confirmada por RPP.

Frente a objeciones sobre su tránsito a la política tras haber sido fiscal, Pérez remarcó que su accionar como magistrado fue independiente de simpatías partidarias y expresó apoyo a una alternativa democrática encarnada por Roberto Sánchez. Respecto a investigaciones que involucran al mismo Sánchez, sostuvo que “toda investigación tiene que seguir su curso” y subrayó que corresponde al Congreso de la República determinar las eventuales responsabilidades.

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