Imágenes de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa causan alboroto en las redes

Aldo Miyashiro se pronuncia tras ampay con exreportera. (Foto: Composicón)

Salen a la luz más imágenes que confirmarían que entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz existía mucha confianza. Los ataques contra el conductor de La Banda del Chino no cesan desde que el mismo confirmó que le fue infiel a su esposa Érika Villalobos con su exrepotera.

Asimismo, cuando en sus disculpas públicas hacia su familia mencionó a la comunicadora, pidiendo que no la involucren más, las críticas contra el conductor de televisión se intensificaron, pues no debía mencionarla mientras se dirigía a su cónyuge, debido a que ella es la más afectada.

El tema de Aldo Miyashiro sin duda va a dar de qué hablar en las próximas semanas y diferentes portales de espectáculo han empezado a averiguar desde cuándo el popular ‘Chino’ habría estado frecuentando a su exreportera, pues en las imágenes que mostró Magaly Tv: La firme se evidenciaba que existía mucha confianza.

Fue así que Instarándula, de Samuel Suárez, publicó una imagen de marzo de este año donde se puede ver claramente al conductor de televisión al lado de Fiorella Retiz. Ellos se encontraban disfrutando de un día de playa al lado de amigos y no aparece Érika Villalobos por ningún lado.

“ Samu, justo le tomé una foto al chino en la playa sin saber que ella (Fiorella Retiz) era la del costado. Acabo de confirmar que sí ”, escribió el internauta que compartió la foto.

Según detalló el autor de la instantánea, la foto fue tomada el lunes 21 de marzo del 2022. En el post los presentadores de TV están en compañía de otra misteriosa pareja, a quienes los cibernautas señalan como Óscar del Portal y Fiorella Méndez, aunque esto no se puede confirmar.

Como se recuerda, el periodista deportivo también se ha visto involucrado en este escándalo y ha sido relacionado con la exesposa de Pedro Loli. Desde que se dio a conocer este ampay, ninguno de los dos se han pronunciado de manera oficial y han preferido guardar silencio.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa.

ALDO MIYASHIRO DISPUESTO A ACEPTAR CUALQUIER SANCIÓN

Aldo Miyashiro dio un paso al costado en la conducción de La Banda del Chino y aseguró que estaba dispuesto a aceptar la respectiva sanción que, posiblemente, le dé América Televisión. Finalizó diciendo que esperaba volver a la televisión algún día, siempre y cuando haya conseguido el perdón de la persona que ofendió.

“Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner, la que sea (...) Me voy a tomar unos días y espero reconstruirme y volver a tener lo que tenía antes con mi familia. Espero conseguir el perdón de la persona que ofendí y ya no sé que será más adelante de mi vida. No sé cuando volveré, espero hacerlo. Cuídense mucho”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: