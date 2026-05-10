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Miguel Araujo hizo sincera confesión por furiosa reacción contra Gustavo Cazonatti tras gol del empate de Alianza Lima: “Seguimos siendo amigos”

El defensa peruano hizo autocrítica por el amargo resultado en Matute y del duro presente en la Liga 1. Maxloren Castro también se pronunció por la igualdad

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El defensa peruano habló del duro empate de los 'celestes' sobre la hora contra los 'íntimos' en Matute. (Video: Jax Latin Media)

Sporting Cristal dejó escapar una victoria clave en el estadio Alejandro Villanueva, tras empatar en los minutos finales ante Alianza Lima por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado, marcado por un gol agónico del local, complica las opciones del cuadro ‘celeste’ para lo que resta del campeonato, colocándolo cerca de la parte baja de la tabla cuando cada punto resulta determinante en la recta final.

La visita controló el ritmo del encuentro durante gran parte del tiempo reglamentario. Sin embargo, la incapacidad para sostener el marcador a favor terminó pesando más que cualquier dominio táctico mostrado sobre el césped. El gol del empate, que llegó tras una pérdida de balón de Gustavo Cazonatti e instantes después fue capitalizado por Esteban Pavez, dejó sensaciones encontradas en el vestuario ‘cervecero’, especialmente por la reacción de uno de sus referentes.

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Miguel Araujo no ocultó su frustración al analizar el desarrollo del partido. “Creo que controlamos casi todo el partido; el gol de ellos fue la excepción, pero después tuvimos el control los 90 minutos”, expresó el defensor, para luego remarcar que la molestia en el grupo era evidente. Según su perspectiva, la superioridad de Sporting Cristal fue clara y el empate resultó injusto por la manera en que se produjo.

La jugada del empate fue interpretada como un accidente más que como un mérito del rival. Araujo fue directo: “Por un error llega el gol, pero así es el fútbol”. El zaguero, además, confesó que no hubo reproches internos hacia Cazonatti, responsable involuntario de la acción que costó dos puntos: “¿Le dije algo a Cazonatti tras el gol del empate? No, son errores que cada uno asume, pero aquí nadie echa la culpa a nadie. Simplemente nos decimos las cosas a la cara y luego salimos siendo amigos”.

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El airado reclamo de Miguel Araujo a Gustavo Cazonatti tras gol de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sporting Cristal.
El airado reclamo de Miguel Araujo a Gustavo Cazonatti tras gol de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Sobre el estado de ánimo en el plantel tras el resultado, el defensa central admitió la dificultad de digerir lo ocurrido. “¿Cuesta ver la tabla? Sí, cuesta. Fuimos superiores al rival y que nos empaten faltando tres o cuatro minutos jode muchísimo”.

La autocrítica se mantuvo constante durante el análisis, aunque Miguel Araujo evitó cargar la responsabilidad sobre el cansancio acumulado por la seguidilla de partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores: “No creo que nos esté pasando factura el cansancio. Este es un clásico y los clásicos son así, a veces cerrados. Ellos tuvieron una chance en 90 minutos y la supieron aprovechar”.

El seleccionado peruano también reflexionó sobre lo que pudo ser una oportunidad para recomponerse y tomar impulso en el certamen local. “¿De ganar era una buena oportunidad para recomponerse en Liga 1? Sí, para voltear la página. En Copa volteamos la página y nos enfocamos en la Liga 1 y pasa esto, que a los últimos minutos nos dejamos empatar”. Araujo valoró el esfuerzo colectivo y el carácter mostrado ante la adversidad: “El carácter se demostró: metimos y corrimos a pesar de la seguidilla de partidos y eso es de aplaudir para los compañeros”.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Declaraciones de Maxloren Castro tras empate ante Alianza Lima

Maxloren Castro, protagonista en la ofensiva de Sporting Cristal, también se pronunció tras el empate en Matute. “Creo que estuvimos de igual a igual. Conseguimos el gol y lamentablemente, por errores nuestros, nos empatan el partido”, indicó.

Sobre el presente en la tabla, el canterano fue enfático: “Es muy complicado estar en el puesto 11. Vamos a trabajar mucho para levantar en lo que falta del Apertura”.

De la misma manera, reconoció sus virtudes cuando fue consultado por su participación en el gol que adelantó a Sporting Cristal: “Creo que esa es mi característica: encarar, llegar a la última línea y sacar el centro como lo hice”.

El extremo de 18 años hizo hincapié en la necesidad de corregir errores puntuales, sobre todo en los minutos finales. “Creo que en los minutos finales del partido debemos jugar en largo, mantener la tranquilidad”, afirmó.

La escuadra ‘bajopontina’ aprovechará la pausa en la Copa Libertadores para ajustar detalles y recuperar fuerzas. “Tenemos muchos días para descansar, para recuperarnos mis compañeros y yo. Vamos a trabajar mucho para llegar con mucha fuerza a la Copa Libertadores y sacar buenos resultados”, expresó.

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