Magaly Medina tenía un ampay a Bárbara Cayo: ¿Por qué nunca lo sacó y por qué se arrepintió siempre?

Magaly Medina cuenta que no sacó un ampay de Bárbara Cayo. (Foto: Composición)

La conductora Magaly Medina confesó en JB en ATV que sí perdonó alguna vez a una protagonista de un ampay porque ésta la llamó llorando y desesperada. Se trata de Bárbara Cayo, quien le dijo que si el material salía a la luz, su expareja le iba a quitar la custodia de sus hijos. Hoy en día, la conductora señaló que se arrepiente, ¿qué es lo que pasó?

La periodista detalló que ya había sacado a la luz un ampay de Bárbara con Carlos Thorton, quienes en ese entonces tenían sus respectivos matrimonios. Tras la separación de la actriz debido a este material, los investigadores de Magaly Medina volvieron a captarla con otra persona, es este ampay el que nunca llegó a salir.

“Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, contó en JB en ATV.

Pese a que nunca habla con los protagonistas de sus ampays, esta vez decidió contestarle a Bárbara Cayo, pues usó varios intermediarios que le pedían que le conteste a la actriz. La conductora de TV señala que al verla desesperada, la terminó conveciendo de que no saque el comprometedor material.

“Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, contó.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico”, señaló.

MAGALY MEDINA SE ARREPIENTE

Sin embargo, hoy en día se arrepiente, pues Bárbara Cayo terminó atacándola, pese a que ella le había hecho un favor.

“Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, contó.

Magaly Medina recordó en el programa de Jorge Benavides que este ampay A Bárbara con Carlos Thorton fue el pimero que “sacó roncha”, pues conllevó la ruptura de dos matrimonios.

Magaly Medina habló sobre Paul Martin, sobre Aldo Miyashiro y el el ampay que le perdonó a Bárbara Cayo. (Video: ATV)

¿CUÁL FUE EL PRIMER AMPAY DE PAUL MARTÍN?

Sin embargo, este no fue el primer ampay de la popular Urraca. Su primera víctima fue el actor Paul Martín, quien fue captado en Varadero bailando en prendas menores.

“Aquí está el video donde se ve a Paul Martin en Varadero, Cuba, lejos de las cámaras, lejos de la gente que lo conoce aquí en Lima y vea que desprejuiciado es cuando nadie lo ve”, indicó en ese entonces Magaly Medina, un 18 de diciembre de 1997.

En las imágenes se puede ver al actor peruano divirtiéndose en un centro nocturno, al cual asistió usando solo una diminuta trusa. Aprovechó que estaba lejos de las cámaras para poder demostrar su faceta como bailarín. En un momento de la grabación, el camarógrafo infiltrado logra captar a dos mujeres que le quitan la única prenda que cubría sus partes íntimas, por lo que quedó expuesto en su totalidad. Estas imágenes también sorprendieron a la conductora, quien no dudó en expresarlo en cámaras.

“Me he quedado así (se cubre la boca). Paul Martin, qué es eso, Dios mío. Por lo pronto este es el video favorito para llevarse el premio que hemos venido anunciando desde el inicio de nuestro programa”, señaló la conductora de TV.

Archivo Magaly TV: ampay al actor Paul Martin.

SEGUIR LEYENDO