Magaly Medina anuncia nuevas pruebas sobre acercamiento entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez

Magaly Medina continúa con las noticias exclusivas. La periodista anunció que presentará la noche de este 26 de abril en Magaly TV La Firme nuevas imágenes que demostrarían un acercamiento entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez semanas antes de que se emitiera el tan sonado ampay donde se ve a la comunicadora quedándose a dormir en el departamento del comentarista deportivo.

En el avance del programa, señalan que sacaran nuevas pruebas para dar a conocer que entre la figura de América TV y Fiorella Méndez ya habría pasado algo. Todo esto se dará a conocer mientras que Óscar del Portal y su esposa Vanessa Químper están juntos en Punta Cana.

“Exclusivo mientras busca el perdón en Punta Cana, acá te contamos la historia completa, con pruebas, de la ‘pichanga’ que se jugaron el periodista Óscar del Portal y Fiorella Méndez, semanas antes del ‘mega escándalo’. Una historia imperdible”, se escucha en la promoción.

Como se recuerda, el periodista deportivo fue visto en el aeropuerto encapuchado a punto de subir a su avión en dirección a la playa de República Dominicana para reencontrarse con la madre de sus hijos y celebrar su aniversario de bodas.

Muchos creyeron que después de difundirse el ampay que, también tuvo como protagonistas a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, el matrimonio de Óscar del Portal se había acabado. Sin embargo, el último 26 de abril salieron fotografías y vídeos de la feliz pareja disfrutando del sol en un hotel cinco estrellas en compañía de sus primogénitos.

Esto sin duda causó gran sorpresa y fue la misma Magaly Medina quien indicó que, al parecer, ambos dejaron atrás el escándalo mediático para continuar con su relación. “Óscar del Portal parece que la ha sacado fácil. Para haberse ido y por la forma en que vemos a su esposa, quiere decir que esta relación no habría sufrido algún tipo de fractura”.

ALDO MIYASHIRO SACÓ CARA POR ÓSCAR DEL PORTAL

Aldo Miyashiro se presentó en su programa para hacer un mea culpa y pedir disculpas públicas a su aún esposa Érika Villalobos tras la difusión de las imágenes donde se le ve besando a su reportera Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal.

Asimismo, indicó que no respetó el hogar de la figura de América TV. Como se recuerda, el periodista también fue tildado de “infiel”, pues pasó la noche entera con la productora Fiorella Méndez. Sin embargo, el conductor señaló que el comentarista deportivo y la productora ya se encontraban dormidos y, según dio a entender, no habrían estado descansando en la misma cama.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque…en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, precisó.

FIORELLA MÉNDEZ CUENTA QUÉ PASÓ ESA NOCHE

Christian Domínguez fue el portavoz de la productora La Banda del Chino tras el sonado ampay. Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero explicó que Fiorella Méndez le dijo que ella solo se quedó a dormir en el departamento de Óscar del Portal porque estaba muy cansada de trabajar hasta altas horas de la noche.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión”, agregó.

