Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil serán padres por segunda vez: “La familia crece”

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles serán padres otra vez. (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, el matrimonio conformado por Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil anunció que se convertirán en padres por segunda vez. “La familia crece”, inicia el mensaje de la pareja, la cual es acompañada con una foto donde muestran el test de embarazo.

Como se recuerda, éste es el segundo embarazo de María Paz Gonzáles, quien confesó que no fue nada fácil, pues esperaron por mucho tiempo este momento. “Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después. ¡Estamos muy felices porque la familia va crecer y nuestro cachorrín va tener un hermanit@!”, se puede leer.

“Cuando vi el @clearblue con las letras EMBARAZADA no lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez”, continúa.

“Y cuando se lo mostré a @jesusalzamora , el pobre no sabía si llorar, reír, gritar o hacerlo todo a la vez jajaja”, indicaron.

Por último expresaron su emoción de poder contárselo a sus fans, pues una noticia que les alegra la vida.

“Estamos increíblemente felices de compartir con ustedes que muy pronto llega el nuevo Alzamora Gonzales-Vigil a la familia y a alegrarnos más la vida. Me encanta tener un corazón y una vida creciendo a cada minuto dentro de mí. ¡Nos sentimos extremadamente bendecidos!”, finalizaron.

