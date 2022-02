Yiddá Eslava es acusada de ignorar a sus fans en el avant premiere de su película y ella se defiende

Yiddá Eslava respondió a usuario que la acusó de tener una actitud pedante. (Foto: Instagram)

El pasado 2 de febrero, Yiddá Eslava y Julián Zucchi se presentaron en el avant premiere de la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, protagonizada y producida por ellos mismos. Una vez terminado el evento, una usuaria tildó a la actriz de “soberbia” y la acusó de ignorar a sus fans.

Todo empezó cuando Yiddá Eslava compartió fotos y de sus videos de todo lo que sucedió en el avant premiere en su cuenta de Facebook. Tras ello, se dedicó a responder los comentarios de sus seguidores, quienes la felicitaron por el buen recibimiento de la cinta.

Un polémico comentario en particular llamó la atención de la actriz. Se trataba de una internauta que opinó duramente la actitud de Yiddá en el evento, al cual asistieron varios personajes de la farándula y un grupo de seguidores de la popular pareja; además de otros fanáticos que se encontraban a los alrededores del Mall del Sur.

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada, pero al verte me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y cómo la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso ”, dijo la usuaria al inicio del párrafo.

Del mismo modo, la comparó con su pareja Julián Zucchi y el elenco de la cinta, asegurando que ellos sí se mostraron atentos con los fanáticos. “(Tu actitud) fue totalmente contraria a la de los demás actores, inclusive Julián, un trome y muy atento con todos. Qué pena si se te subieron los humos Yiddá ”, señaló.

Yiddá Eslava se mostró indignada por el comentario de la usuario y desmintió haber tenido una actitud ególatra durante el evento. Es más, aseguró haberse tomado fotografías con todos los seguidores que asistieron al avant premiere.

“¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto?? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar…”, escribió.

“Claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas , te juro que me da pena leerte”, sentenció la excombatiente.

De inmediato, los seguidores de Eslava se mostraron a favor de su respuesta. Muchos de ellos publicaron fotos a su lado para demostrar que, efectivamente, sí le hizo caso a sus fans.

“¿Nos casamos? Sí, mi amor” es la secuela de “Sí, mi amor”, la exitosa película producida por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. La cinta se estrenó el 3 de febrero y se encuentra en todos los cines a nivel nacional.

En esta segunda entrega, nos reencontramos con Guille (Julián Zucchi) y Bea (Yiddá Eslava), quienes finalmente han decidido unirse en matrimonio. En realidad, esta es una idea de Guille, que al enterarse de que su novia está embarazada, no quiere traer un hijo al mundo sin estar oficialmente casado.

Ernesto Pimentel, Andrés Salas, Patricia Portocarrero, Pietro Sibille, Saskia Bernaola, Monique Pardo, Aldo Miyashir, Mayra Olivera, Santiago Suárez, Eric Varias, Danny Rosales, Deyvis Orosco, Manolo Rojas y Fiorella Rodríguez, Lossiblings, son algunos de los artistas que protagonizan la cinta.

