Natalie Vértiz indignada por chiste machista en Estás en Todas: “No me gustó para nada”

Un incómodo momento se vivió en el set de Estás en Todas, emitido este sábado 9 de abril. En pleno precasting de Esto es Guerra, uno de los aspirantes soltó un chiste que no fue del agrado de Natalie Vértiz, ni de Saskia Bernaola, quien asistió al programa como invitada especial junto a Patricio Portocarrero.

El tenso episodio inició en el segmento Ronda de Chistes, en la que los jóvenes participantes debían hacer reír a las invitadas para ganar un punto. En caso de no hacerlo recibían un ‘manoplazo’ como castigo, por lo que todos intentaron soltar las mejores frases que se le ocurrían en el momento.

Las cosas transcurrían con normalidad hasta que un aspirante a chico reality, llamado Vasco, dijo lo siguiente: “Ayer estaba caminando por la calle y veo a dos tipos golpear a mi mujer. Me preguntan por qué no intervine. (Yo respondo) es que sería mucho abuso golpear entre los tres” .

Saskia Bernaola quedó perpleja por el chiste y trató de sobrellevar el momento con humor, asegurando que no se le entendió nada por su forma de hablar. Sin embargo, ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz pidieron que se lo castigue de inmediato. “De frente manoplazo”, exigió la exreina de belleza.

Aunque el joven quiso repetir el chiste, los conductores no se lo permitieron y continuaron con los demás participantes. No obstante, la actual pareja de Yaco Eskenazi no pudo ocultar su molestia y señaló: “Ese chiste no me gustó para nada” .

ESTÁS EN TODAS BUSCA NUEVOS GUERREROS

El espacio de Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros ha sido seleccionado para escoger, de manera preliminar, a dos chicos con gran destreza física y mental que podrían integrar las filas del reality de competencia.

Para participar del precasting de Estás en Todas, lo único que debes hacer es envíar un video presentación al Instagram del programa (@estasentodastv) , junto a tus datos de contacto y esperar la respuesta de la producción.

Recuerda que para participar debes ser mayor de edad, tener fotos y videos actualizados; y no contar con experiencia televisiva en concursos de competencia. (No podrán participar exchicos reality).

¿QUIÉN ES NATALIE VÉRTIZ?

Natalie Vértiz es una de las modelos más conocidas del Perú. Además de su reconocimiento como Miss Perú en el año 2010, ha tenido una trayectoria bastante larga en la televisión. Inició en Esto es Guerra y, posterior a su etapa como chica reality, condujo el concurso infantil Pequeños Gigantes en el 2014. Ese mismo año presentó el bloque América Espectáculos.

También participó como animadora del programa concurso Apuesto por ti, bajo la conducción de Bruno Pinasco. Obtuvo el tercer lugar cuando concursó en el reality de baile de Gisela Valcárcel, Reinas del Show, en el 2019.

En el 2020, fue presentada como la nueva conductora del magacín televisivo Estás en todas en reemplazo de la exchica reality Sheyla Rojas, rol donde se mantiene en la actualidad. Natalie está casada con Yaco Eskenazi, con quien tiene dos hijos.

