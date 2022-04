Aldo Miyashiro, Melissa Paredes y más figuras que perdieron su trabajo en la TV por un escándalo

Conoce a las figuras de la TV que fueron separadas de sus puestos debido a una polémica. (Fotos: Composición Infobae)

Los canales de televisión cuidan al máximo la imagen de sus estrellas. Sin embargo, algunas de ellas suelen involucrarse en diversas polémicas como, por ejemplo, en casos de infidelidad, agresión física y/o verbal e incluso comentarios racistas, que los han llevado a ser blanco de críticas.

Es por ello que, en más de una oportunidad, diversas figuras han tenido que dar un paso al costado en su puesto de trabajo. A propósito del posible despido de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, te hacemos un recuento de los famosos que se alejaron de la pantalla chica debido a un escándalo.

ALDO MIYASHIRO

El actor sigue en el ojo de la tormenta tras ser captado besando a su exreportera Fiorella Retiz, pese a estar casado con Érika Villalobos. Aunque América TV no ha aclarado si fue despedido o no, lo cierto es que el presentador no está conduciendo más el programa nocturno La Banda del Chino. “Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción No sé cuándo volveré, pero espero hacerlo”, fue el mensaje que dio en su última aparición en el canal.

Aldo Miyashiro rompió su silencio en La Banda del Chino. (Foto: América TV)

ÓSCAR DEL PORTAL

Al igual que el caso anterior, el periodista deportivo no volvió a aparecer en el bloque deportivo de América Noticias, siendo reemplazado por Erick Osores. El conductor de TV fue ampayado con su productora Fiorella Méndez en su departamento, donde vive con su esposa e hijos, quienes están de viaje. Se presume que está en Punta Cana arreglando sus asuntos familiares.

Óscar del Portal, el otro protagonista del ampay de Aldo Miyashiro.

MELISSA PAREDES

Era la compañera de Janet Barboza y Ethel Pozo en América Hoy. Sin embargo, perdió su puesto cuando fue ampayada en besos y acaricias con Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show. Ella seguía casada con Rodrigo Cuba, por lo que todos la tildaron de “infiel”. La modelo apareció en el magazine en dos oportunidades para defenderse de las críticas, pero luego no salió más. “Me quitaron la conducción por un error”, dijo cuando fue entrevistada por Latina.

Melissa Paredes le dedicó mensaje romántico a Anthony Aranda por San Valentín. (Foto: Instagram)

CARLONCHO

A inicios de 2021, el locutor radial fue despedido de En Boca de Todos por haber emitido comentarios machistas sobre Rosángela Espinoza, su expareja. “Si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”, sostuvo en su programa radial. A pesar de haber pedido disculpas públicas, el canal de Pachacamac le dijo adiós.

Carloncho fue sacado de 'En boca de todos' a inicios de marzo. Foto: Instagram

EDU SAETTONE

Se convirtió en el nuevo conductor de Esto es Guerra tras la salida de Mathías Brivio, en el 2013. Su paso por el programa de competencia fue corto, ya que se retiró porque tenía “problemas personales” que resolver. La verdad era que estaba atravesando fuertes problemas con la justicia, ya que había atropellado a una mujer de 69 años, la cual terminó falleciendo. Se lo sentenció a 4 años de prisión suspendida y al pago de 350 mil soles como indemnización.

Edu Saettone fue conductor de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

JOHANNA SAN MIGUEL

En agosto de 2015, la ‘mamá leona’ tuvo que renunciar a la conducción de Esto es Guerra luego de haber sido denunciada por agresión física por el empresario Jorge Bustamente Arce, quien la acusó de haberle lanzado un vaso de vidrio sin motivo aparente. San Miguel admitió su culpa y pidió disculpas públicas por lo sucedido, por lo que se retiró la demanda. Regresó al programa en el 2021, donde permanece hasta la actualidad.

Johanna San Miguel defiende a Esto es Guerra. (Foto: América TV)

NICOLA PORCELLA

Fue separado de Esto es Guerra en el 2013 luego de difundirse unas imágenes en las que se le ve agrediendo verbalmente a Angie Arizaga, su ex pareja. “Te estoy diciendo que vamos para allá, carajo”, “Cállate la boca conch***”, “Ven acá y no me jo***”, fueron algunas de sus fuertes expresiones. Eventualmente, Nicola volvió al reality de competencia. Sin embargo, volvió a ser suspendido cuando se le involucró, en el 2019, en la fiesta donde, presuntamente, Poly Ávila fue drogada.

Nicola Porcella le dijo adiós a los programas de competencia. (Foto: Instagram)

YAHAIRA PLASENCIA

La salsera no volvió a pisar el set de Esto es Guerra tras ser suspendida “indefinidamente” por la producción del canal, ya que fue intervenida por la Policía por festejar su fiesta de cumpleaños en plena pandemia. Incluso, su detención se volvió viral porque se la descubrió escondida en una maletera. Sus compañeros Pancho Rodríguez y Facundo González recibieron la misma sanción, pero al final terminaron regresando al programa.

La cantante fue sorprendida en la maletera de un auto por agentes de la PNP.

‘TOMATE’ BARRAZA

En el 2017, el locutor de radio fue despedido del programa Espectáculos tras emitir unos comentarios racistas contra una persona que habló con su entonces pareja Vanessa López. “Serrano con plata”, se leyó en uno de los chats. Frente a ello, Jazmín Pinedo fue la encargada de anunciar que los directivos de Latina habían tomado la decisión de retirarlo. “No soy racista, jamás lo seré”, fue lo único que dijo en su defensa.

Carlos Barraza se retiró de América Hoy. (Foto: América TV)