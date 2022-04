Fiorella Méndez se pronuncia tras ampay con Óscar del Portal y cuenta qué pasó esa noche

Fiorella Méndez le contó a Christian Domínguez su versión del ampay. Esto fue lo que dijo. (Foto: Composición Infobae)

Christian Domínguez se involucró en el caso de Óscar del Portal y Fiorella Méndez, quienes fueron ampayados en situaciones cariñosas durante un partido de fútbol realizado en el coliseo Aldo Chamochumbi. Posterior al encuentro deportivo, ambos fueron captados por las cámaras de Magaly Medina en el departamento del conductor, donde pasaron la noche juntos.

Aldo Miyashiro también formó parte de este ampay, pero él se llevó la peor parte. La ‘Urraca’ difundió imágenes del presentador de La Banda del Chino besando apasionadamente a Fiorella Retiz, su exreportera. Esto demostró que le fue infiel a su esposa Erika Villalobos, por lo que ha recibido cientos de críticas en redes sociales.

Aunque Óscar del Portal no se lo vio besando a la productora, los televidentes especulan que quizás sucedió algo entre ellos la noche que pasaron juntos en su departamento. No obstante, el mismo Aldo Miyashiro, quien terminó aceptando su infidelidad, aseguró que ambos durmieron en cuartos separados, versión que fue respaldada por Christian Domínguez.

LA VERSIÓN DE FIORELLA MÉNDEZ

Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero contó que visitó el hogar de Fiorella Méndez, pues mantienen una buena relación de amistad y porque ella había solicitado los servicios de delivery de su restaurante. Fue durante este encuentro que la productora le contó qué pasó realmente la noche del sonado ampay.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella) ”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Domínguez señaló que quiso contar la versión de Méndez en América Hoy porque Aldo Miyashiro dijo algo muy parecido en su descargo público. “Yo digo esto porque Aldo lo dijo en la noche, él dijo que estaban dormidos. Y eso coincide. Hay una verdad”, señaló para el asombro de sus compañeras.

Asimismo, Christian sostuvo que Fiorella le aseguró que Miyashiro le dio luz verde para trabajar directamente con Óscar del Portal debido a que tenían un proyecto muy importante en camino. “No era la primera vez que se juntaban a altas horas de la noche. Eso me comentó (...) No es que acostumbre a dormir en su casa (de Óscar), pero sí que hay reuniones en su casa o en la de ella misma para trabajar” .

FIORELLA MÉNDEZ SE COMUNICA CON AMÉRICA HOY

Más adelante, la productora de La Banda del Chino decidió escribirle a Christian Domínguez para que contara al público que la esposa de Óscar del Portal, Vanessa Químper, sabía que ella estaba en su departamento para trabajar, y no para tener un encuentro pasional con el periodista deportivo.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión. Eso es lo que me ha dicho, esas tres cosas”, dijo.

Janet Barboza le preguntó al cumbiambero por qué mejor Méndez no se acercaba al set para contar su versión de los hechos, a lo que él respondió: “La invitación está hecha, ya depende de ella si va a hablar o no. Tiene muchas cosas que decir”.