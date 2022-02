Mathías Brivio habla sobre Esto es Habacilar y el regreso de Esto es Guerra: “El que no arriesga, no gana”

Mathías Brivio opinó sobre la cancelación de Esto es Habacilar. (Foto: Composición)

Esto es Habacilar llegó a su fin el pasado viernes 11 de febrero de manera imprevista. Luego de una emotiva despedida de las modelos y conductores, se anunció que Esto es Guerra regresará a las pantallas peruanas el lunes 21 de febrero.

Se cree que la cancelación del espacio se debió al bajo rating que mantuvo semana a semana. Además, por las duras críticas de los cibernautas hacia el nuevo formato, ya que muchos esperaban el regreso de Raúl Romero en la conducción.

Cual haya sido el motivo, lo cierto es que Esto es Habacilar ha sido reemplazado por Los Milagros de la Rosa hasta que retorne Esto es Guerra en su horario habitual. Sobre esta inesperada salida del aire, Infobae conversó con Mathías Brivio, exconductor de EEG y actual presentador de Perú Tiene Talento, para saber cuál era su opinión al respecto.

“ Creo que fue una jugada para refrescar al televidente de Esto es Guerra. Trajeron a personajes que estaban en el formato inicial de Habacilar. Fue una fórmula arriesgada probablemente, pero el que no arriesga no gana. En la televisión todo es válido y ya está en manos de los productores darle vuelta al timón si tienen que darla ”, nos dijo.

CREE QUE ESTO ES GUERRA AÚN FUNCIONA

Aunque muchos aclaman por el regreso de figuras históricas en la nueva temporada de Esto es Guerra, otros consideran que el formato de América TV necesita renovarse con nuevos rostros. Otro importante grupo cree que el reality de competencia ya cumplió un ciclo luego de 10 años al aire.

Mathías Brivio considera que la cancelación de Esto es Guerra ha sido un tema que ha rondado el programa desde hace años, pero que no llega a cumplirse porque al final del día el público sigue prefiriendo el programa. Por ende, los productores continúan apostando por el formato pese a las críticas.

“Desde que yo estaba ahí siempre se especulaba que sería el último programa de Esto es Guerra, y nunca llegaba el último año. Yo no podría decir si ya cumplió su ciclo o no, pero en mi opinión personal no. Si sigue al aire es porque está dando resultado. Cumple su ciclo cuando ya no está, y Esto es Guerra está vigente ”, comentó a Infobae.

Por otro lado, resaltó su paso por el programa de América TV, donde estuvo hasta el 2020 para luego pasar a formar parte de las filas de Latina. “Fue una experiencia lindísima. Qué honor haber estado dentro de ese fenómeno televisivo por ocho años y, la verdad, guardo los mejores recuerdos del programa, que me sirvió también como experiencia para conducir”.

NO SE ARREPIENTE DE HABER RENUNCIADO

Mathías Brivio tomó la difícil decisión de dejar la conducción de Esto es Guerra en el 2020. Según contó en su momento, lo hizo con el fin de pasar más tiempo con su familia, ya que había dejado de disfrutar la infancia de sus hijos debido al horario del programa.

Actualmente, se encuentra conduciendo Perú Tiene Talento, programa concurso que se emite cada sábado por la señal de Latina. Brivio cuenta que ahora disfruta más de sus hijos y que hasta la fecha no se arrepiente de haber salido de EEG.

“Perfecto, estoy feliz. Tengo tiempo para estar con mis hijos. Mi hija, la del miedo, tenía 3 años cuando empezamos con Esto es Guerra. Siempre nos cruzábamos; cuando ella llegaba del colegio, yo ya me iba del canal. Y cuando salí del programa, ella tenía 11. No quería que me pase lo mismo con mi hijo que ahora tiene 6. Hoy estoy disfrutando todo, mis tiempos son más ajustables para pasarlo bien en familia”, dijo el también periodista.

“ No (me arrepiento de renunciar), para nada. Estoy muy agradecido con América TV, con Esto es Guerra, con ProTV. Es una decisión que pensé, la ejecuté y tomé. Y ahora estoy tranquilo y feliz” , agregó. Mira la entrevista completa aquí.

