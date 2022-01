Ethel Pozo y Janet Barboza sobre la posibilidad de tener a Melissa Paredes en América Hoy: “Se intentó hasta el final”

Melissa Paredes queda descartada como conductora de Mujeres al Mando. (Foto: Instagram)

Una nueva temporada de América Hoy se estrenará este lunes 31 de enero por las pantallas de América Televisión. Ethel Pozo y Janet Barboza han confirmado su presencia como conductoras de este espacio, además que tendrán una nueva compañera, quien reemplazará a Melissa Paredes.

Como se recuerda, la exreina de belleza fue separada del magazine tras ser captada besando a Anthony Aranda en su carro, pues en ese momento la modelo se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba, por lo que se habló de una infidelidad.

Al quedarse sin trabajo, Melissa Paredes buscó otras opciones, pues en su divorcio con el ‘Gato’ firmaron un acuerdo para una tenencia compartida de su pequeña hija, por lo que no recibiría ninguna pensión de alimentos.

Es por este motivo que la modelo aceptó la propuesta de Mujeres al Mando y estuvo por dos semanas como conductora invitada. Luego de su aparición en Latina, el programa anunció que saldrá del aire este 25 de febrero.

En las redes sociales muchos se burlaron de este hecho, por lo que durante una entrevista con RPP, Ethel Pozo fue consultada sobre este tema, pues Mujeres al Mando fue su competencia directa durante varios años.

“Yo desde muy chica estudié comunicaciones y he trabajo en todos los canales, menos en ATV, pero tengo amigos en la producción. Siempre es muy triste que alguien se quede sin trabajo, igual somos un medio chico y hay programas que se relanzan, me imagino que la gente se va a reinsertar en otros contenidos , pero no hay nada de que alegrarse”, dijo.

Asimismo, cuando le consultaron si existía la posibilidad de que Melissa Paredes regrese a América Hoy, la hija de Gisela Valcárcel le pidió a Janet Barboza que responda esta interrogante, señalando que no había ninguna posibilidad.

“ Respecto a los de Melissa, sin duda que tendremos un tiempo para aclarar, pero con ella se intentó hasta el final, se agotaron todos los recursos posibles para en algún momento tenerla, pero ella decidió otro camino . La productora ha elegido a otra persona”, precisó la ‘Rulitos’.

Asimismo, la conductora de América Hoy habló sobre la nueva conductora que tendrán y recién se conocerá este lunes. “La vamos a recibir con cariño, con muchas ganas que se sume a este equipo de locos, de familia disfuncional que lo único que busca es entretener”, añadió.

ETHEL CUENTA CÓMO SE ENTERÓ SOBRE CONDUCCIÓN DE MELISSA EN MAM

De otro lado, a Ethel Pozo le preguntaron cómo fue que se enteró que Melissa Paredes había sido presentada en Mujeres al Mando, además si esta noticia le causó alguna sorpresa.

“ Yo la verdad estaba de vacaciones y ya nada me sorprende , yo creo que todos somos como espectadores de algo que se vive y nosotros también nos enteramos por las noticias”, indicó.

Por su parte, Janet Barboza indicó haber sentido feliz por su excompañera, pues necesitaba trabajar. “ Aplaudir y celebrar cada vez que una persona consigue un trabajo porque es un derecho . Celebramos cuando la gente tiene oportunidades de trabajar, sobre todo en tiempo tan difíciles como estos”, sentenció.

