Christian Domíguez indignado con usuarios por volverlo meme tras ampay de Aldo Miyashiro

Christian Domíguez se mostró en desacuerdo con las bromas en torno al ampay de Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Christian Domínguez se volvió un meme viral luego que Magaly Medina difundiera el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal en su programa de espectáculos. Y es que los usuarios aseguraron que los conductores de América Televisión se habían unido al “club de los infieles”, conformado por el cumbiambero, Mario Hart, entre otras figuras del espectáculo.

Estas bromas no le gustaron para nada a la actual pareja de Pamela Franco. Así lo demostró cuando una reportera del programa Estás en Todas le preguntó si de verdad había dicho en Twitter que era “una desgracia lo de Aldo Miyashiro”, captura de pantalla que se viralizó rápidamente en la plataforma.

“Yo no tengo Twitter. Es más, tuve alguna vez y como no sabía usarlo lo dejé. Mi única red social que yo manejo es Instagram y el TikTok con ayuda de mi pareja y de mi hija, pero muy poco” , contestó el cantante de cumbia al espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS MEMES

El líder de Orquesta Internacional le mandó un fuerte mensaje a los internautas, quienes no han dudado en seguir haciendo memes sobre él para tomar con humor el caso de infidelidad de Aldo Miyashiro. Recientemente, recibió críticas por hablar sobre el ampay en América Hoy.

“ A mí me incomoda la mofa, que la gente goce con el dolor ajeno. Somos seres humanos, nos podemos equivocar y no podemos juzgar . Yo no tengo por qué juzgarlos tampoco, no tengo el derecho de hacerlo. Me da mucha pena. Veo que la gente se regocija con el mal, eso me parece muy triste”, sostuvo.

Christian Domíguez indignado con usuarios de Twitter por hacer memes sobre él | VIDEO: América TV / América Hoy

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ OPINA SOBRE EL AMPAY

Al día siguiente del ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, el cumbiambero evitó hablar sobre el escándalo. Sin embargo, se animó a hacerlo cuando Janet Barboza lo “felicitó” por haber sido lo suficientemente valiente al admitir en televisión nacional que sí le fue infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo, a diferencia de sus compañeros del canal.

Fue así que el cumbiambero aprovechó las cámaras para asegurar que esconder una infidelidad es un acto terrible. “Te sientes muy mal, justamente si piensas en la familia. (La infidelidad) es injustificable. Por más que tú estés mal en una relación, eso no justifica que hagas eso (ser infiel), sobre todo si tienes familia”, sostuvo.

“Yo cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija. Eso será difícil que lo saque de su cabecita. Esa consecuencia es la más difícil de todas. Uno hay que saber afrontar las consecuencias y aprender de los errores. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a cometerlos”, agregó Christian Domínguez.

Christian Domínguez opinó sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, indicando que la infidelidad trae consigo consecuencias terribles | VIDEO: América TV / América Hoy

Sus declaraciones no pasaron por alto y recibió una lluvia de críticas en redes sociales, donde los internautas indicaron que él era el menos indicado para hablar sobre la infidelidad. Incluso, algunos lo tildaron como “fresco”. Esto llegó a los oídos de Domínguez, quien no tuvo reparos en contestar a sus detractores.

“Ayer lo que comenté venía de una pregunta de la psicóloga y lo vuelvo a repetir: una infidelidad es injustificable, así estés bien o mal con la pareja. Bien lo dijo Aldo, uno sufre más por la familia. Por favor, dejen de estar mofándose y mandar una información que no es porque dos o tres galifardos dicen una cosa, todos dicen lo mismo” , expresó muy fastidiado.