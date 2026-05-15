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Seis distritos de Lima afectados por cortes de luz este 16 de mayo: Pluz suspenderá su servicio en varias zonas

La suspensión temporal del servicio eléctrico se realizará en distintos horarios debido a trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes

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Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Pluz continuará este 16 de mayo con los cortes programados de energía eléctrica en distintos distritos de Lima Metropolitana, como parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica que viene ejecutando en la capital. Las interrupciones temporales buscan optimizar el funcionamiento de las redes y prevenir futuras fallas en el servicio.

Los cortes de luz para este sábado se realizará en horarios diferenciados y alcanzará urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, avenidas y jirones ubicados en Lima Cercado, Santa Rosa, Carabayllo, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.

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Zonas y horarios de los cortes del 16 de mayo

Lima Cercado — 12:00 a.m. a 3:00 a.m.

El primer corte del día se realizará durante la madrugada en una zona céntrica de Lima. La interrupción afectará el cruce de la avenida Abancay con el jirón Miroquesada, donde el servicio permanecerá suspendido por aproximadamente tres horas.

Santa Rosa — 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

En el distrito de Santa Rosa, el corte tendrá una duración de nueve horas y alcanzará diversas manzanas del proyecto de vivienda Profam Perú. Entre las zonas afectadas figuran las manzanas E9, E10, E11, E12, E13 y los sectores T6 al T21.

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Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La interrupción del servicio eléctrico afectará sectores de las urbanizaciones Portal de Santa María II Etapa, Altos de Carabayllo y Vista Sol de Carabayllo. El corte se extenderá durante ocho horas debido a labores programadas en la red de distribución eléctrica.

Los Olivos / San Martín de Porres — 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

En estos distritos, el corte alcanzará la urbanización El Trébol y distintas vías principales como la avenida Angélica Gamarra, avenida Alfa y varios jirones y calles residenciales de la zona. La suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de seis horas y media.

San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

En SJL, la interrupción afectará sectores de Canto Grande, Huanta I y diversas calles como los jirones Los Cocalenos y Los Pacaes. Los trabajos dejarán temporalmente sin energía a varias manzanas y agrupaciones de vivienda del distrito.

Los Olivos — 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Otro corte programado en Los Olivos alcanzará la urbanización Pro y calles como La Caridad, La Prudencia, La Sinceridad, La Pureza y La Claridad, además de múltiples manzanas residenciales del sector.

Los Olivos — 9:30 a.m. a 6:30 p.m.

Finalmente, un tercer corte en el distrito afectará las asociaciones Los Nísperos, Residencial Sagrado Corazón de Jesús, Las Margaritas y el proyecto de vivienda Los Eucaliptos. La suspensión del servicio se prolongará por aproximadamente nueve horas.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Pluz indicó que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de las redes eléctricas. Según la empresa, estas labores permiten reducir el riesgo de averías, mejorar la estabilidad del servicio y garantizar una distribución más segura de la energía eléctrica.

La compañía recordó además que algunas interrupciones también pueden originarse por emergencias, conexiones clandestinas o situaciones que representen riesgo eléctrico para la población.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar equipos eléctricos: La empresa aconseja desenchufar televisores, computadoras y electrodomésticos para evitar daños por sobretensión cuando vuelva el servicio.
  • Evitar velas: Por seguridad, se recomienda utilizar linternas o lámparas de emergencia en lugar de velas, debido al riesgo de incendios.
  • Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador ayudará a preservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.
  • Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever sistemas de respaldo o alternativas temporales.
  • Kit básico de emergencia: Pluz recomienda tener agua potable, baterías, radio portátil, alimentos no perecibles y linternas disponibles durante el corte.
  • Canales de atención: Ante cualquier incidencia o consulta, los usuarios pueden comunicarse al Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre el servicio.

La empresa precisó que, si se presenta alguna reprogramación o modificación en los horarios establecidos, esta será comunicada oportunamente mediante sus plataformas oficiales.

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