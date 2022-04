Pancho Rodríguez: ¿A qué se dedica en Chile tras no poder ingresar al Perú?

Pancho Rodríguez se ha quedado en Chile luego de no poder ingresar al Perú. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez se convirtió en uno de los extranjeros más queridos de la televisión peruana desde su paso por Combate y ‘Esto es Guerra’. A lo largo de su carrera el chico reality ha evitado verse envuelto en algún escándalo que pueda perjudicar su estancia en el Perú. Sin embargo, asistir a una fiesta en plena inmovilización social por el COVID-19 provocó que Migraciones anule su residencia, por lo que hasta la fecha no puede regresar a nuestro país.

El chileno no pierde las esperanzas de un día volver mientras espera la respuesta de su apelación, por ello sigue pagando el alquiler del departamento que tiene en Lima.

“ Sigo pagando mi alquiler en Perú. No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades , tengo que seguir pagando mis cosas allá”, expresó durante una entrevista.

¿A QUÉ SE DEDICA EN CHILE?

Antes de ser conocido en todo el Perú, Pancho Rodríguez hizo una carrera en Chile como competidor de un programa juvenil llamado Calle 7. Una vez que el programa llegó a su fin, el modelo se dedicó a realizar animaciones en discotecas. Sin embargo, al poco tiempo la productora de Combate se puso en contacto con él y le ofreció trabajo.

Aunque es una figura conocida en su país natal, Francisco (su nombre real) señaló que no ha aceptado ningún trabajo, pues guarda las esperanzas de regresar muy pronto al Perú, por lo que no quiere tener ningún compromiso.

“ Me dicen ‘ven’ y cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú, qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad. Es como decirle ‘oye muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona, por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito”, señaló.

Pancho Rodríguez rompe su silencio y hablar sobre su actual situación migratoria. (Foto: Captura TV)

ENFOCADO EN SU FAMILIA

Debido a que ha trabajado los últimos siete años en el Perú, Pancho Rodríguez ahora que se encuentra en Chile se ha enfocado en su familia, especialmente sus hijas, con quienes no compartía mucho tiempo debido a la distancia, pues ellas viven en el país sureño.

El chico reality en sus redes sociales muestra los momentos en familia que pasa con sus seres más cercanos, incluso se ha dado el tiempo para iniciar una relación sentimental con la joven Cris Pichara.

¿QUIÉN ES SU NUEVA PAREJA?

Cris Pichara es una joven chilena que de acuerdo a sus redes sociales trabajaría en un exclusivo hotel de Santiago. Además, es modelo y es la mujer que habría logrado que el chico reality olvide a Yahaira Plasencia.

Pancho Rodríguez y Cris Pichara se conocieron en una discoteca. Ella misma contó en Amor y Fuego que se habían visto por primera vez en dicho centro de entretenimiento. Además, descartó que ya vivan juntos como si fueran pareja.

Pancho Rodríguez sigue luchando por volver al Perú, pero en este proceso conoció a Cristina Picharra, a quien ha considerado como su 'angelito'.

