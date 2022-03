Vanessa López acusa a Carlos Barraza de no ver a su hija hace 3 semanas: “La dejó de lado”

Vanessa López arremete contra Carlos Barraza por no ver a su hija. (Foto: composición)

La expareja de Carlos Barraza, Vanessa López, reapareció una vez más para acusar al actor y cantante de no ver a su hija desde hace tres semanas. La joven señaló en el programa de Magaly Medina que el artista ha dejado de lado a su hija menor.

Cabe recordar que López ya había expresado su malestar a través de las redes sociales, recordándole a Barraza que tiene dos hijas y no solo una. Esta vez brindó una entrevista para Magaly TV La Firme y señaló que el cantante no ha estado en ninguna etapa importante de la vida de su pequeña.

“Con esta va ser tres semanas que no (viene a visitarla) No ha estado en ninguna etapa importante de mi hija”, indicó a Magaly TV, La Firme.

Asimismo, señaló que tampoco tienen ningún tipo de comunicación, pues su expareja ha decidido bloquearla. “Él me tiene bloqueada de llamadas de WhatsApp, absolutamente de todo. Yo con él no puedo coordinar absolutamente nada. Últimamente lo he estado haciendo con la mamá, con la Sra. Martha”, dijo.

MADRE DE TOMATE BARRAZA RESPONDE A VANESSA LÓPEZ

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues el espacio de ATV se comunicó con Martha Chervelini, madre de Carlos Barraza, quien aseguró que ya no quiere comunicarse con ella, pues la última vez la joven se mostró “malcriada”.

“Yo ya no estoy para eso, quiero mucho a mi nieta, pero tampoco voy a estar para que la señora me esté hablando de malas maneras”, indicó.

Vanessa López acusa a Carlos Tomate Barraza de no ver a su hija hace 3 semanas. (Video: ATV)

VANESSA LÓPEZ ACUSA A TOMATE BARRAZA DE DESCUIDAR A SU HIJA

Vanessa López no solo señaló que Carlos Barraza ya no ve a su hija, sino también de dejarla de lado, resaltando que tiene preferencias entre sus dos pequeñas. Como se recuerda, el actor tiene una hija adolescente, fruto de su relación con Danuska Zapata, y la menor, niña que concibió más de una década después con Vanessa.

La joven se mostró mortificada, pues fue el propio Carlos Barraza quien pidió una orden de visitas para convivir con su pequeña, y que ahora que la tiene no cumple.

“Cuando yo le pedí el permiso para viajar me lo negó, no me da permiso y tampoco viene a recogerla, no entiendo qué quiere la verdad. Yo siento que estas dos semanas, se centró tanto en la hija mayor y los problemas que tenía, con ella, que a mi hija la dejó de lado”, dijo la joven, refiriéndose a la coronación del Miss Perú La Pre.

Gaela Barraza, hija mayor de Carlos, ganó el certamen junto a tres adolescentes más. Sin embargo, ha recibido fuertes ataques, pues 3 de las 4 ganadoras son “hijas de famosos”. Ante ello, el artista no ha dudado en salir al frente para defender a su hija, pidiendo que todo lo permite, menos que se metan con ella.

