Perú

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez baila en fiesta con Patricia Benavides tras archivarle investigación por organización criminal

El encuentro, registrado durante el aniversario del Ministerio Público, coincidió con la decisión de dar por concluida la pesquisa contra la fiscal suprema por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias

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El encuentro, registrado durante el aniversario del Ministerio Público, coincidió con la decisión de dar por concluida la pesquisa contra la fiscal suprema por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias

El jefe del Ministerio Público, Tomás Gálvez, fue visto este miércoles bailando con la fiscal suprema Patricia Benavides, luego de que dispusiera el archivo de una investigación en su contra por presuntamente liderar una organización criminal cuando encabezó la institución entre 2022 y 2023.

Las imágenes, difundidas por Epicentro TV, corresponden a la celebración del 45° aniversario de la Fiscalía de la Nación, realizada en el Círculo Militar del distrito limeño de Jesús María. Al evento asistieron altos funcionarios y el financiamiento se cubrió mediante un descuento de 220 soles en dos cuotas aplicado a gerentes, subgerentes y asesores.

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El clip los muestra festejando mientras sonaba ‘El macho’, del intérprete colombiano Lizandro Meza. Por encargo del jefe de la institución, Benavides fue designada para liderar las celebraciones de aniversario y el Día del Fiscal, según reveló el semanario Hilbrandt en sus trece.

El periodista Christopher Acosta reportó posteriormente que Gálvez resolvió “no haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Benavides por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho en varias modalidades.

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“En consecuencia, archívese definitivamente los actuados”, señala la disposición. La investigación preliminar se abrió formalmente en enero de 2024 por Delia Espinoza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Tras asumir la Fiscalía de la Nación en noviembre de ese año, Espinoza derivó la carpeta a este despacho para continuar con las diligencias.

Dos personas, una mujer y un hombre, sentadas en una mesa con micrófonos. Llevan sillas de madera ornamentadas y sus nombres están en carteles.
El evento, realizado en el Círculo Militar de Jesús María, reunió a altos funcionarios y se financió con un descuento obligatorio aplicado a gerentes, subgerentes y asesores

Los primeros hallazgos, a cargo del extinto Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), derivaron en el denominado ‘operativo Valkiria’ en noviembre de 2023, cuando fue detenido el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien luego se acogió a la colaboración eficaz.

La resolución también archiva la indagación sobre si la fiscal suprema habría ofrecido archivar investigaciones contra congresistas a cambio de votos para la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien recientemente logró que la Corte Suprema confirmara la inaplicabilidad de la sanción impuesta por el Congreso.

Asimismo, se envió al archivo el cargo relacionado con un supuesto ofrecimiento a José Williams, expresidente del Parlamento, para denunciar constitucionalmente a los legisladores conocidos como ‘Los Niños’, con el propósito de que se consiguieran más votos para la inhabilitación de Ávalos.

De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Luiz Arce y Juan Carlos Villena. Foto: Ministerio Público
Benavides, designada por Gálvez para liderar las celebraciones, organizó diversas actividades y fue protagonista de la jornada festiva

La carpeta fiscal 1228-2023 también incluía la pesquisa sobre una presunta interferencia de Benavides en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien luego presidió la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como supuestas maniobras para remover a todos los miembros de la anterior junta.

Medidas

Como parte de la investigación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país contra la magistrada por 18 meses y luego la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó esta decisión.

Ambas instancias consideraron que existían indicios de que habría cometido delitos durante su gestión, además de riesgo de fuga u obstaculización del proceso.

El último fin de semana, Hildebrandt en sus trece reveló además que, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral, Gálvez había convertido a Benavides en su principal aliada y reincorpó a la institución al equipo de confianza que trabajaba con ella.

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