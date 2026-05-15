Segunda vuelta de Elecciones 2026: ¿puedo elegir un nuevo local de votación para el 7 de junio?

El próximo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidentes de la República en la segunda vuelta electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya definió las reglas para esta etapa clave, que incluye la confirmación de los locales de votación y los procedimientos para quienes cumplen funciones electorales.
Si tienes dudas sobre si puedes cambiar de local, cómo cobrar la compensación si fuiste miembro de mesa, o qué hacer en caso de no poder asistir, aquí te explicamos los puntos más importantes de manera clara y directa, para que participes informado y evites sanciones.
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En esta nota utilitaria, respondemos las preguntas más frecuentes sobre la jornada electoral, el padrón, las multas, el cobro de beneficios y los trámites necesarios para justificar ausencias. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han publicado las guías oficiales para orientar a los ciudadanos en cada paso del proceso.
¿Puedo cambiar de local de votación para la segunda vuelta electoral?
No es posible cambiar de local de votación para la segunda vuelta. El padrón electoral ya fue cerrado por la ONPE en 2025, por lo que deberás votar en el mismo lugar que te asignaron en la primera vuelta. Aunque hayas actualizado tu dirección en tu DNI o en el Reniec durante este año, ese cambio solo contará para futuras elecciones.
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La recomendación es que revises nuevamente tu local en la web de la ONPE, ya que no se habilitarán nuevas solicitudes ni excepciones para modificar la ubicación. Si te encuentras lejos de tu local, debes planificar tu traslado, ya que no habrá alternativas para votar en otro sitio.
¿Cómo cobrar los S/ 165 de la ONPE? Pasos y modalidades disponibles
Si fuiste designado miembro de mesa en la primera vuelta, volverás a cumplir esa misma función en la segunda vuelta, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones. De cumplir con tus labores durante la instalación, votación y escrutinio, recibirás una compensación económica de S/165.
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Para cobrar el beneficio, ingresa a la plataforma oficial compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe y valida tu identidad con tu DNI. Puedes elegir entre recibir el depósito en tu cuenta bancaria, en tu billetera digital (Yape) o acercarte a cualquier agencia del Banco de la Nación. El trámite es personal y solo aplica si figuras en la lista oficial de asistentes publicada por la ONPE.Recuerda completar el proceso lo antes posible para asegurarte de recibir tu pago sin demoras.
¿Qué pasa si no asistes como miembro de mesa en las elecciones?
Si te tocó ser miembro de mesa y no cumples con tu deber el 7 de junio, la multa será de S/267,50, que equivale al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esta sanción es independiente de la multa por no votar, que puede variar según el nivel socioeconómico de tu distrito.
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Si no asistes como miembro de mesa y tampoco votas, ambas multas se suman. Por eso, es importante cumplir con tu obligación o justificar tu ausencia siguiendo los procedimientos oficiales, para evitar problemas y gastos innecesarios.
Cómo evitar multas si no puedes ser miembro de mesa o votar
Si tienes una razón válida para no ser miembro de mesa, debes presentar una excusa antes de la elección. Las causas aceptadas incluyen problemas de salud, embarazo, lactancia, viajes al extranjero o trabajo esencial ese día. La solicitud debe ir acompañada de documentos que sustenten tu caso y presentarse dentro del plazo indicado por la ONPE o el JNE.
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La justificación se tramita después de la elección si no pudiste asistir a instalar la mesa, mientras que la dispensa aplica si no lograste votar. Todos los trámites pueden hacerse de forma virtual o presencial, usando los formularios que publican las autoridades electorales.
Es clave no esperar al último momento: las solicitudes fuera de plazo o sin la documentación requerida serán rechazadas y se aplicarán las multas correspondientes. Infórmate y actúa con tiempo para evitar sanciones y participar correctamente en esta segunda vuelta electoral.
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