Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers lanza marca de café hecho con granos peruanos

Anthony Kiedis y su socio Shane Powers lanzan una marca de café con granos andinos

Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers, y Shane Powers, amigo cercano y también figura de la banda, han dado un salto fuera de los escenarios con el lanzamiento de JOLENE, una marca de café frío en lata que tiene como base granos de café cultivados en las alturas de los Andes peruanos. Inspirados por su ritual de compartir café cada semana durante más de dos décadas, ambos decidieron emprender un proyecto que celebra la calidad y el sabor del producto peruano, según destaca un informe de Forbes.

El elemento central de la marca es el café peruano, proveniente de una cooperativa ética de mujeres productoras en las montañas andinas. Esta selección no es casual: Kiedis y Powers buscaban granos de primera calidad, con un perfil de sabor audaz y equilibrado, capaz de mantener su carácter incluso tras el proceso de tostado y embotellado. El resultado es una bebida que preserva la acidez característica y la riqueza aromática del café peruano, atributos reconocidos en la industria internacional.

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Años de pruebas para el producto final

El desarrollo de JOLENE no fue sencillo. Según relataron, el proceso tomó años de pruebas, ajustes y colaboración con expertos en café y en la industria de bebidas. El objetivo era lograr que el café envasado mantuviese la esencia y la frescura del grano original, conservando su sabor sin depender de azúcares añadidos ni conservantes artificiales. El producto final se presenta en dos variedades: Black, una receta pura y sin aditivos, y White, una versión latte elaborada con leche de avena, ideal para un público que busca alternativas sin lactosa.

Uno de los aspectos más destacados de la marca es su apuesta por el café peruano de origen ético, producido por mujeres en comunidades de altura. El propio Anthony Kiedis resaltó el valor de este grano: “Llegamos a la cocina de un maestro tostador que se encargaba de los granos de café de comercio justo para California. Y creamos el mejor café jamás hecho en el mundo. Preparábamos este exquisito grano por goteo lento y te colocaba más que cualquier otro café que hayas probado en tu vida. Estábamos en la cima”. Esta dedicación a la excelencia y la procedencia ética del café se convierte en una carta de presentación para la marca.

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Anthony Kiedis y Shane Powers apuestan por el café peruano con el lanzamiento de JOLENE.

Distribuidos en tiendas y conciertos

El proyecto reunió a un equipo de expertos tanto de la industria de bebidas como del entretenimiento. Todos aportaron experiencia y visión para que JOLENE llegue a los principales recintos de conciertos y tiendas de Los Ángeles y Nueva York, antes de su distribución en 40 anfiteatros de Live Nation en 23 estados de EE.UU. Los paquetes de 12 latas de Black se comercializan a 33 dólares, mientras que la versión White se vende a 36 dólares.

El proceso para llegar a la fórmula definitiva fue largo y estuvo lleno de desafíos. “Nos llevó cinco o seis años y aún no lográbamos dar con la bebida perfecta. Lo que habíamos preparado originalmente en esa cocina era increíble, pero solo se conservaba durante tres días. Queríamos algo que se pudiera disfrutar en cualquier lugar y por mucho más tiempo”, comentó Powers. La colaboración con especialistas en producción permitió desarrollar una fórmula que mantiene la calidad sin sacrificar el perfil de sabor original.

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Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers, y Shane Powers, amigo cercano y también figura de la banda, lanzan marca de café. REUTERS/Daniel Cole

James Morrisey, otro de los socios, explicó que el principal reto fue escalar la producción respetando la esencia del café peruano. “Nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de mantener la calidad del producto, y esa fue la clave: conservar el sabor original”, afirmó.

El equipo coincidió en que el aprendizaje fue constante y que el fracaso jugó un papel fundamental en la mejora del producto. Kiedis resumió la experiencia: “Estamos agradecidos por los fracasos, las derrotas y los errores, porque nos llevaron al lugar correcto”.

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La marca se distingue en un mercado saturado de bebidas energéticas y cafés industriales por su apuesta por la pureza, la trazabilidad y el sabor inconfundible del café peruano. La presencia de esta bebida en conciertos, supermercados y tiendas especializadas marca un nuevo capítulo para el café del Perú, que suma un reconocimiento internacional gracias a la visión de figuras del rock y la calidad de los granos andinos.

Anthony Kiedis, es vocalista de la banda Red Hot Chili Peppers. REUTERS/Mario Anzuoni