Carloncho, el locutor que fue despedido de ‘En boca de todos’ por comentarios machistas y continúa en la radio

El locutor radial Carloncho fue despedido del programa 'En boca de todos'. Foto: Instagram

En marzo de 2021, el locutor radial Carlos Enrique Banderas, conocido como Carloncho, fue despedido del programa En boca de todos por los comentarios machistas relacionados a su expareja, Rosángela Espinoza, durante la emisión de ‘El show de Carloncho’ en Radio Moda, que pertenece a Corporación Radial del Perú (CRP).

“Yo nunca me he enamorado, la firme”, dijo el personaje de la farándula peruana a un oyente. “¿Cómo que no te has enamorado compadre? ¿Por qué mientes? ¿Y de donde salió la Z del Zorro? Por las puras no has corrido, ya pe’”, interrumpió el interlocutor.

Allí fue cuando Carloncho hizo un comentario machista comparando indirectamente a Rosángela Espinoza con un pollo sancochado.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló', Nicaragua hermano”, comenzó.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, agregó en su programa. Justamente este audio fue difundido en Magaly TV. La firme, programa de Magaly Medina.

El exconductor de En boca de todos fue muy criticado en redes sociales y al día siguiente en ‘El show de Carloncho’ pidió disculpas públicas, asegurando que nunca había mencionado el nombre de Rosángela Espinoza.

“Mil disculpas por lo que conté, es un chiste antiguo que yo lo adecué al tema del día. Sonó horrible, feo, sonó mal. Mil disculpas”, se defendió y dijo que su comentario se había sacado de contexto porque ya había terminado con Rosángela Espinoza hace cinco años.

Radio Moda también emitió un comunicado para pedir disculpas por las palabras machistas de su trabajador, garantizando que trabajarían diariamente “para que estos actos no se repitan”.

Carloncho y Rosángela Espinoza fueron pareja. Foto: Instagram

SEPARACIÓN DE ‘EN BOCA DE TODOS’

Carloncho fue separado de En boca de todos debido a los comentarios contra su expareja. Ricardo Rondón, uno de los conductores del programa, dijo que la situación del conductor radial era “delicada”.

“Hoy Carloncho nos nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tiene justificación, el canal y ProTV Producciones ha decidido separar a Carloncho”, informó.

Rondón dijo que su excompañero de trabajo debía asumir sus responsabilidades y esperaba que algún día su situación se arregle.

¿QUÉ HACE AHORA CARLONCHO?

Carloncho continúa como locutor en Radio Moda con ‘El show de Carloncho’. Aunque se había desaparecido un par de meses tras la anotación denigrante contra Rosángela Espinoza, el personaje de la farándula peruana apareció otra vez en mayo pasado.

En Instagram, donde tiene un poco más de 500 mil seguidores, pone fotos con sus compañeros de radio, sus viajes y los conciertos que auspicia la empresa donde labora.

Hace un par de semanas, Renzo Winder, su compañero de 15 años, se despidió de la audiencia, aunque evitó dar explicaciones sobre su repentina salida. Carloncho nunca se pronunció sobre este tema, pese al tiempo que compartieron juntos en cabina, lo que hizo suponer el distanciamiento que mantenía con su colega radial.

Carloncho y Renzo Winder en la cabina de Radio Moda. Foto: Instagram

