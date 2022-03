Gigi Mitre se vuelve viral en TikTok con video de su juventud al aparecer en el programa de Raúl Romero

Gigi Mitre en Habacilar. (Foto: Instagram/ Captura)

Gigi Mitre es una de las conductoras de espectáculos más conocidas a nivel nacional desde que se unió a Rodrigó González en uno de los programas de farándula más vistos. Sin embargo, no muchos conocen o pocos recuerdan cómo era la apariencia de la presentadora.

Esto se dio a conocer a través de la plataforma de TikTok, puesto que la actual conductora de Amor y Fuego se ha vuelto viral tras difundirse un video suyo cuando estaba en el programa de Raúl Romero, ‘Habacilar’, hace muchos años atrás.

Un usuario llamó la atención de los cibernautas al publicar un clip donde se puede observar a la figura de Willax TV en el set del popular ‘Cara de Haba’ cantando y bailando la canción “Carreteras mojadas” mientras Christian Meier la entona en vivo en aquel momento.

Gigi Mitre estaba en la primera fila del público luciendo una camiseta blanca larga junto a una casaca y pantalón de jean. Asimismo, acompañaba su rostro con unos amplios lentes, que hoy en día ya no usa, y su clásico cabello corto.

El vídeo cuenta con más de 490 mil reproducciones, más de 15 mil ‘Me encanta’ y cientos de comentarios donde los internautas expresaron su sorpresa al darse cuenta que la joven mujer que la cámara enfocó de cerca en aquel momento era Gigi Mitre.

Incluso, varios resaltaron que la conductora no habría cambiado mucho en su físico, ya que señalaron que continúa viéndose muy joven. “Esa Gigi, ¿con quién hizo un pacto para no envejecer?”, escribió una de las usuarios.

“Gigi nunca envejece, pero nunca fue joven tampoco”, “¿Cuántos años tiene esa mujer? ya tiene tiempo en la TV pero parece tan joven” “Gigi sigue igual”, fueron algunos otros comentarios que los usuarios escribieron. Cabe resaltar que la edad actual de la conductora es de 41 años y´, pese a que no se sabe la fecha exacta de la asistencia de Gigi a ‘Habacilar’, el programa emitió su último capítulo en 2011, por lo que ella tendría aproximadamente 31 años.

Gigi Mitre en el programa de Raúl Romero. VIDEO: TikTok

GIGI MITRE DEFIENDE A AMOR Y FUEGO DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA

La conductora Gigi Mitre no se quedó callada ante los comentarios que hicieron Ricardo Mendoza y Jorge Luna en su programa de YouTube Hablando Huevadas el pasado 20 de febrero, en donde no dudaron en arremeter contra Amor y Fuego y Willax TV.

Recordemos que los comediantes resaltaron que el canal no llega ni al 1% del rating en comparación a uno de sus programas digitales. Pese a que no mencionaron nombres, los cómicos dieron a entender que se referían a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes los criticaron tras la burla que hizo Ricardo Mendoza sobre una menor que sufrió agresión sexual.

“Cuando uno pide disculpas de corazón no tiene que andar justificándose. Lo que pasó con el tema de la niña fue un error. Fue desafortunado y un comentario que ya escapa al tipo de programa que ustedes tienen (...) No vengan a tirar barro que el canal no tiene ni un punto de rating, no tiene nada que ver. Es un canal de YouTube con una señal de cable, no hay comparación ni nada”, dijo la conductora.

“Nadie es perfecto. Hay que ser más humildes y aceptar sin mayor justificación “sí, la fregué” porque en todo caso para qué pidieron disculpas. Se hubiesen quedado callados (...) Nosotros sabemos que no son criminales ni han querido hacerle daño a la niña, pero lamentablemente fue un comentario subido de tono”, concluyó.

Gigi Mitre defiende a Amor y Fuego de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

