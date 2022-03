¿Indirecta a Patricio Parodi? Austin Palao lanza inesperada frase: “No sabe cómo tratar a una mujer, en cambio yo sí”

Austin Palao manda indirecta a Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

Austin Palao brindó un concierto en el Arena Perú, donde alborotó a sus seguidores no solo por sus canciones sin también por lanzar una tremenda frase que estaría dirigida a Patricio Parodi. Como se recuerda, el cantante es saliente de la modelo y actriz Flavia Laos, quien recientemente terminó con el chico reality.

Todo sucedió en el show “Vacaxiones con el Ferxxo”, donde Austin se presentó junto a varios colegas. Mientras cantaba el tema Me llamas,e Piso 21, el joven hizo un aporte a la letra que sorprendió y arrancó carcajadas a muchos. ”Yo no soy perfecto, pero te diré, que él no sabe cómo tratar a una mujer, en cambio yo sí”, interpretó Said.

Su cuñada Alejandra Baigorria se encargó de difundir este extracto en sus redes sociales. Agregando a palabra “fuego”. Además de una carita de sorpresa. En el video también se ve a Flavia Laos grabando a Austin, que al escucharlo soltar la frase solo se ríe y se mira con sus amigas pero no deja de grabarlo.

¿Indirecta para Patricio Parodi? Austin Palao lanza inesperada frase. (Video: Instagram)

Como se recuerda, Austin y Flavia han revelado que están saliendo pero no tienen una relación. Incluso, el cantante indicó que no está enamorado de la actriz.

“Creo que la palabra enamorado tiene mucho peso, digamos que estamos en una etapa de ilusión que es lo que suscita el inicio. Digamos que estamos conociéndonos de otra forma, todo empieza por algo amical y en el transcurso se va viendo qué pasará más adelante... las vivencias te hacen tomar las cosas con más calma”, señaló el artista en Amor y Fuego.

FLAVIA LAOS ES LA NUEVA ENGREÍDA DE LA FAMILIA PALAO

Por su parte, Alejandra Baigorria, pareja de Said Palao, contó que Flavia Laos asistió a la celebración de cumpleaños de Lorelein Palao. De acuerdo a la rubia, la modelo fue tratada como parte de la familia y hasta la engrieron.

“Yo les dije, ya ven. Flavia fue a la cena de la hermana de Austin y Said, estuvimos ahí compartiendo, riéndonos. Estuvo el papá de Said y conoció a Flavia, estuvimos súper contentos”, manifestó.

“Ella es una chica súper desenvuelta, le cae bien a todos y están contentos con ella... Ella es la nueva engreída, yo ya pasé a segundo plano y Flavia es la nueva engreída de las hermanas de Austin, los padres y de todos”, agregó.

Asimismo, señaló que no le sorprendería que la pareja inicie una relación muy pronto. “Yo lo veo a Austin bastante contento, feliz, con bastantes planes y si ellos decidieron poner la foto, por algo será”, dijo Alejandra Baigorria el pasado 17 de marzo en En boca de todos.

“No necesariamente (han formalizado) porque ahora la gente dice que son salientes, se besan e igual ponen fotos. No creo que hayan formalizado todavía como pareja pero sí van camino a eso”, sentenció bastante emocionada.

Alejandra Baigorria asegura que Austin Palao y Flavia Laos comenzaran una relación muy pronto. VIDEO: América TV / En boca de todos

