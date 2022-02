Gigi Mitre se burla de George Forsyth tras pedirle la mano a su novia: “Se acercan las elecciones”

Gigi Mitre cuestiona futuro matrimonio de George Forsyth a pocos meses de las elecciones municipales. (Foto: Instagram)

¿Todo es una estrategia? George Forsyth sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se casará con su novia Sonia La Torre. El exalcalde de La Victoria se comprometió a las orillas del mar de Punta Cana y esto no pasó desapercibido por Gigi Mitre, quien recordó que este año se celebra las elecciones municipales.

Al ver las imágenes que se emitieron en Amor y Fuego, la conductora no pudo evitar recordar que hace unos años el exfutbolista hizo lo mismo con Vanessa Terkes, aunque pidió que no le hagan mucho caso con lo que dijo.

“ No quiero ser mal pesada, así que no quiero que me hagan caso, pero justo se acercan las elecciones municipales. No me hagan caso, borren lo que dije, no me hagan caso, tengo secuelas del covid”, manifestó.

Como se recuerda, durante la campaña municipal del 2018, el popular ‘Ken’ se comprometió y posteriormente contrajo matrimonio con la actriz. Dicha unión solo duró unos meses y se terminó luego George Forsyth ganara las elecciones de La Victoria.

Por su parte, Rodrigo González recordó que en las campañas políticas el ‘amor’ vende muy bien, por lo que no descartó que el compromiso del exburgomaestre se trate de una estrategia para captar votantes.

“ Será acaso que está repitiendo lo que ya nos hizo, ya nos vio la cara una vez, la Vanessa Terkes la campaña. El amor vende y jala ¿justo ahora vas a utilizar a otra chica, en otra ocasión? Como Alvaro Paz de la Barra con Sofía Franco, que después sale como la sufrida Franco, pero bien que se presta. No creo, no creo, ya nos iremos enterando”, dijo.

Cabe precisar que George Forsyth se inscribió al partido de Somos Perú y existe una alta probabilidad de que sea candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Lima, esto tras postular a la presidencia en el 2021.

George Forsyth se comprometió con Sonia La Torre en Punta Cana y Gigi Mitre no pudo evitar opinar sobre este tema.

¿DESDE CUÁNDO SON PAREJA?

George Forsyth y Sonia La Torre hicieron pública su relación amorosa en las redes sociales a mediados del 2021. Sin embargo, en una entrevista que concedió, el exfutbolista reveló que conoció a su pareja en noviembre del 2020, al poco tiempo, le pidió que salieran y luego se convirtieron en pareja.

Cabe precisar que durante las elecciones presidenciales, el ex candidato por Victoria Nacional no reveló que tenía pareja, aunque lo captaron en varias ocasiones con diferentes jóvenes.

Luego que terminó la campaña presidencial, Forsyth comenzó a publicar imágenes junto a su ahora prometida. Ellos siempre se mostraban sonrientes para las cámaras y bastante enamorados, por lo que la relación siempre fue viento en popa.

Sonia La Torre es cajamarquina, tiene 28 años y su profesión es ingeniería industrial. Además, trabaja como gerente general de una de las empresas de gas y oxígeno más importantes de Cajamarca, la cual está a nombre de su padre Marco La Torre.

