‘Hablando Hueva...’ responde a críticas de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax”

Rodrigo González y Gigi Mitre pidieron sanción para los conductores de Hablando Huevadas. (Foto: Composición)

Los conductores de Hablando Huevadas regresaron este domingo 20 de febrero con su programa de YouTube, donde no dudaron en referirse a la burla que hizo Ricardo Mendoza sobre una menor que sufrió agresión sexual, en el espacio Complétala junto a Norka Gaspar.

Sin bien es cierto, Mendoza pidió disculpas una vez más, también se refirió él y su compañero a las críticas que recibieron de parte de personajes de la TV, entre ellos Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, añadió.

Gigi Mitre le dio toda la razón a su compañero y señaló que no se puede permitir este tipo de bromas con temas que son tan delicados como lo es la lucha para erradicar la violencia contras las mujeres, adolescentes y niñas.

“Eso no está justificado universalmente”, indicó la animadora de televisión en referencia a lo que dijo el presentador de Hablando Hueva... en su programa de YouTube Complétala.

Asimismo, invitaron a la exministra de la Mujer Rosario Sasieta, al programa Amor y Fuego para hablar sobre el tema.

La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, reiteró que la Fiscalía debe de iniciar una investigación y sancionar a Ricardo Mendoza de Hablando Hueva...

LA RESPUESTA DE RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA

Aunque prefirieron no decir nombres, los conductores de Hablando Huevadas se refirieron al respecto, resaltando que todo el canal no hace ni 1% de rating.

“Luego salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas”, dijo Jorge Luna.

“Ah sí me acuerdo de ellos, yo trabajé ahí me acuerdo”, acotó Ricardo. “Eso de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano. Han llevado a la abogada de los pobres (Rosario Sasieta), debería estar de nuestro lado, entonces. Uno ha salido de abajo”, dijo Jorge Luna.

“Cuando yo estuve abajo, nunca la vi”, acotó entre rosas Ricardo. “En ningún lugar de la televisión peruana, le han dado 17 minutos a una estupidez del Internet, y nos los han dado, yo que estoy yendo a esconderme a Breña con (Pedro) Castillo”, continuó Jorge Luna.

“Desde acá Pedro (Castillo), te entiendo, nos quieren vacar”, acotó Ricardo. “Ya sé lo que se siente”, continuó Mendoza, desatando la risa del público.

“Han revivido chistes de hace 20 años, programas que ya estaban publicados cuando estos dos programa nos han invitado a ser parte de su programa, pero bueno, es como una ex(pareja) ingrata”, concluyó Luna.

Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda. VIDEO: YouTube/ Hablando Huevadas.

