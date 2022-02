Rodrigo González indignado con Ricardo Mendoza por burlarse de menor: “No tiene justificación”

Rodrigo González mostró su indignación con Ricardo Mendoza. (Foto: Instagram)

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron ocultar su indignación contra Ricardo Mendoza por burlarse de una niña que había sido violentada sexualmente en un bus de transporte público. Pese a que el comediante de Hablando Hueva... se disculpó, los conductores de Amor y Fuego pidieron que sea sancionado.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ recalcó que hay situaciones con las que no se puede bromear, como es el caso de la violencia contra las mujeres. “ Humor no se le puede llamar porque no hay manera de bromear con este tipo de sucesos ”, señaló.

Por su parte, Gigi Mitre resaltó que pese a que ha pedido disculpas, esto no se puede tolerar. “Tengo entendido que han salido a pedir disculpas junto con la chica. Hay bromas que se te escapan en medio de comunicación, pero eso es lamentable”, precisó.

Los conductores de Amor y Fuego recordaron que ellos fueron los primero en rebotar en televisión el éxito del programa Hablando Hueva..., asegurando que este formato ya debería tener una regulación por sus constantes excesos al momento de burlarse sobre personas con discapacidad o diferentes enfermedades.

“ No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino . Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, señaló ‘Peluchín’.

De otro lado, Rodrigo González señaló que pese a que ellos han recalcado en más de una oportunidad que hacen ‘humor negro’, este tipo de bromas no se pueden tolerar debido a que afectan a las victimas de violencia en nuestro país.

“Nosotros no podemos decir qué cosas dan risa y qué cosas no, hay groserías que dan risa, hay gente que tiene diferentes tipos de humor, pero están dentro de lo que podemos catalogar como algún tipo de humor y eso (que dijeron Ricardo Mendoza y Norka Gaspar) no encaja en ninguno de estos tipos ”, añadió.

ROSARIO SASIETA PIDE QUE RICARDO MENDOZA SEA CASTIGADO

Rosario Sasieta escuchó las disculpas que dio Ricardo Mendoza en sus redes sociales, señalando que las ofensas se pueden perdonar, pero los delitos, como los que habría cometido el comediante, deben de ser sancionados por las autoridades competentes.

“ Yo pienso que se disculpan las ofensas, pero los delitos se sancionan. Aquí tiene que haber un inicio de investigación por haber discriminado de forma agrava contra estas personas”, manifestó. Además, señaló que el conductor de Hablando Hueva... podría ir prisión por sus burlas contra la agresión sexual. “Estos son dos delitos continuados y son cuatro años por cada evento, no es moco de pavo”.

La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, reiteró que la Fiscalía debe de iniciar una investigación y sancionar a Ricardo Mendoza de Hablando Hueva...

SEGUIR LEYENDO: