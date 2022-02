Gigi Mitre defiende a ‘Amor y Fuego’ de Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “Sean humildes y acepten su error sin justificarse”

Gigi Mitre explotó contra Ricardo Mendoza y Jorge Luna. (Foto: Captura / Instagram)

La conductora Gigi Mitre no se quedó callada ante los comentarios que hicieron Ricardo Mendoza y Jorge Luna en su programa de YouTube Hablando Huevadas el pasado 20 de febrero, en donde no dudaron en arremeter contra Amor y Fuego y Willax TV.

Recordemos que los comediantes resaltaron que el canal no llega ni al 1% del rating en comparación a uno de sus programas digitales. Pese a que no mencionaron nombres, los cómicos dieron a entender que se referían a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes los criticaron tras la burla que hizo Ricardo Mendoza sobre una menor que sufrió agresión sexual.

Es por ello que, este 22 de febrero la conductora de espectáculos comenzó señalando que no cree en las disculpas que emitieron en su show y que no pueden comparar un programa televisivo con uno digital, defendiendo así a Amor y Fuego.

“Cuando uno pide disculpas de corazón no tiene que andar justificándose. Lo que pasó con el tema de la niña fue un error. Fue desafortunado y un comentario que ya escapa al tipo de programa que ustedes tienen (...) No vengan a tirar barro que el canal no tiene ni un punto de rating, no tiene nada que ver. Es un canal de YouTube con una señal de cable, no hay comparación ni nada“, dijo la conductora.

Asimismo, para Gigi Mitre los cómicos se justificaron en vez de pedir disculpas e indicó que hubiera sido mejor que se queden en silencio. Además, resaltó que la burla de Ricardo Mendoza fue un hecho lamentable.

“Nadie es perfecto. Hay que ser más humildes y aceptar sin mayor justificación “sí, la fregué” porque en todo caso para qué pidieron disculpas. Se hubiesen quedado callados (...) Nosotros sabemos que no son criminales ni han querido hacerle daño a la niña, pero lamentablemente fue un comentario subido de tono“, concluyó.

Por su lado, Rodrigo González prefirió guardar silencio y difundir un audio que le envió días atrás Ricardo Mendoza, en donde lo invita a participar en una de las secuencias del show llamado “Broaster”. El popular “Peluchín” prefirió dejarlo en visto y acotó: “Ahí no más.. sigan hablando huevadas...”.

Gigi Mitre defiende a Amor y Fuego de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

¿QUÉ DIJERON JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA DE AMOR Y FUEGO?

Los conductores de Hablando Huevadas regresaron el pasado 20 de febrero con su programa de YouTube, donde no dudaron en referirse a la burla que hizo Ricardo Mendoza sobre una menor que sufrió agresión sexual, en el espacio Complétala junto a Norka Gaspar.

Sin bien es cierto, Mendoza pidió disculpas una vez más, también se refirió él y su compañero a las críticas que recibieron de parte de personajes de la TV, entre ellos Rodrigo González y Gigi Mitre. Aunque prefirieron no decir nombres, los comediantes se refirieron al respecto, resaltando que Willax TV no hace ni 1% de rating.

“Luego salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas”, dijo Jorge Luna.

“Ah sí me acuerdo de ellos, yo trabajé ahí me acuerdo”, acotó Ricardo. “Eso de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano”, agregó.

