Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Vania Bludau se vengaron de Rodrigo González tras encontrarlo en Punta Hermosa

Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Vania Bludau encontraron a Rodrigo González en Punta Hermosa y no dudaron en grabarlo y vengarse de él por todos los ampays que vienen protagonizando a los largo de la carrera de Peluchín como conductor de TV .

Como se recuerda, los chicos reality han sido fuertemente criticados por el presentador de Amor y Fuego. Por su parte, ellos siempre han evitado declarar para su programa cuando estaban en Esto es Guerra.

Tras estar fuera del espacio de América TV, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Vania Bludau no dudaron en bromear con Rodrigo González cuando lo encontraron en Punta Hermosa comprando. Así se puede ver en el video que colgaron todos los modelo, incluyendo el propio Peluchín.

“Acabo de ampayar aquí a Peluchín comprando. ¡Ampay! ¡Tengo un ampay!”, indicó Alejandra Baigorria, mientras filmaba a Rodrigo González cuando pagaba su cuenta. El animador se ve sorprendido, peor no duda en seguirles el juego.

“Por favor (...) ustedes le dieron vuelta”, “¡Algún día me tenía que tocar y hoy fue el día!”, se le escucha decir al presentador de TV, quien no se hace problemas al ser filmado. Además, acepta tomare fotos con los influencers.

“Por si acaso está acá en Punta Hermosa comprando (...)”, agregó Alejandra Baigorria entre risas. Por su parte, Mario Irivarren gritó: “¡Mándaselo a Peluchín!”.

Además, graban un video donde se les ve a Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Vania Bludau “apanando” al popular Peluchín.

“Cuando te encuentras a @rodgonzalezl por la calle! #apanado”, escribió.

“¡Broma no más, todo bien por acá!”, escribió en otra publicación, mostrando una foto donde aparecen posando los cuatro muy sonrientes.

¿QUÉ HACE MARIO IRIVARREN TRAS NO SER CONVOCADO POR EEG?

Esto es Guerra se estrenó el pasado lunes 21 de marzo, y grande fue la sorpresa de muchos cuando no nombraron a Mario Irivarren como uno de los integrantes de la nueva temporada. Como se sabe, el modelo era una de las figuras más representativas del reality. Sin embargo, en la edición de sus 10 años no lo veremos al modelo.

Ante ello, muchos se preguntan a qué se está dedicando la pareja de Vania Bludau. Cabe señalar que Mario es una de las figuras que ha resaltando en muchas oportunidades que no tenía fecha de retiro, y que se quedaría en este tipo de programas hasta que sea posible.

El programa Magaly TV La Firme fue a su encuentro para consultarle qué es lo que estaba haciendo hoy que día que está fuera de la TV, el que era su trabajo fijo. Muy tranquilo, Mario no dudó en dar una extensa entrevista para el programa de ATV, dejando atrás los conflictos con la producción que en algún momento lo criticó muchas veces, sobre todo cuando le faltaron el respeto a la autoridades tras no cumplir las reglas impuesta por el gobierno debido a la pandemia.

El modelo no se explica por qué no lo volvieron a llamar de Esto es Guerra, sin embargo, está dedicando su tiempo al surf, a su tienda de ropa y a promocionar algunas marcas a través de sus redes sociales. Cabe recordar que el modelo también es considerado influencer.

“¿Por qué no me llamaron (de Esto es Guerra? no sé. No lo he conversado en ningún momento, con nadie de producción. Tampoco he preguntado sinceramente, si me llaman y valoran mi chamba chévere, y si no, no”, señaló al reportero de Magaly Medina.

Irivarren no desespera y disfruta sus días con su novia Vania Bludau, con quien ha demostrado gran química, tanto en su relación como para realizar sus video de TikTok.

