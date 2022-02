Hablando Huevad...: Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda

Ricardo Mendoza y Jorge Luna estrenaron su programa hablando de la polémica ocasionada por la burla a la agresión sexual de una menor. (Foto: Captura)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna estrenaron este domingo 20 de febrero un vídeo más de su exitoso programa Hablando Huevad... a través de YouTube, sin embargo, tuvieron un inicio diferente, pues no dudaron en pronunciarse sobre los últimos acontecimientos tras la indignante burla sobre un caso de agresión sexual contra una niña que hizo Mendoza y Norka Gaspar en el show web de comedia “Complétala”.

Ambos comenzaron recordando que fueron descalificados de los premios “Luces 2021” de El Comercio luego de estar nominados en la categoría ‘Mejor programa digital’. “El premio Luces no me importaba tanto la verdad, al cabo que ni quería”, dijo Ricardo causando la risa de todos los presentes en el teatro en los primeros minutos.

Asimismo y sin mencionar nombres, dejaron entrever que el programa Amor y Fuego ha sido donde más los han criticado, ya que le han dedicado 17 minutos a la reciente polémica pese a que no llegan al 1% de rating, según Jorge Luna.

Durante el show, Ricardo Mendoza se tomó unos segundos para dejar la broma de lado para contar que se encuentra triste y que lloró. “He llorado (un montón). No me voy a hacer la víctima, pero han sido momentos difíciles. Mi mamá está muy preocupada y fue a mi casa (...) Yo tengo miedo, honestamente estoy fastidiado, triste, pido disculpas y estoy arrepentido”.

Recordemos que el Ministerio Público abrió investigación contra Ricardo Mendoza Castillo y Norka Gaspar Ríos por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los hechos denunciados tendrían relevancia penal hasta de 4 años de cácerl –advirtió la fiscalía a cargo del caso–, por lo que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Turno de Lima.

SOBRE MAGALY MEDINA

Magaly Medina ha sido una de las figuras del espectáculo que ha criticado fuertemente la desagradable broma que hizo el comediante Ricardo Mendoza así como algunos “chistes” que también ha hecho Jorge Luna. Sin embargo, también se mostró en desacuerdo con censurar Hablando Huevad..., pues al igual que ella, son comunicadores y tienen todo el derecho de expresarse libremente.

“Magaly no habló tan feo, mira que me gustó”, mencionó Mendoza y a lo que Luna acotó:” Yo agradezco que no salí por otros motivos en Magaly”, en referencia a los famosos ampay que la periodista.

“Habló chévere y lo que tenía que hablar (...) Dijo lo que muchos detractores opinan, que es un programa lisuriento, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y que es humor fácil. Si en algo está a favor la señora es en que no nos censuren y entiendo su posición. Ella la pasó muy mal cuando la censuraron”, agregaron los comediantes.

Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda. VIDEO: YouTube/ Hablando Huevadas.

ACLARAN ROL DE CATHY SAENZ EN HABLANDO HUEVADAS

Cathy Saenz ha sido una de las más mencionadas en las últimas semanas por verse involucrada en la producción de Hablando Huevad... e incluso ha sido blanco de críticas de algunos usuarios y personajes de la farándula, pues insinuaron que es la productora general.

“A Cathy Saenz la llamamos para hacer otro proyecto. No tiene nada que ver en Hablando Huevad.... Queremos dejar en claro que ella no es productora del programa, está trabajando en sociedad con nosotros en otro proyecto y ahora con más ganas, tiene como objetivo tumbarse a la televisión”, aseguró Jorge Luna.

RICARDO MENDOZA AGRADECE A JORGE LUNA

Finalmente, Ricardo Mendoza agradeció el apoyo que viene recibiendo por su compañero Jorge Luna desde que empezaron a criticarlo. Como se recuerda, el joven comediante no estuvo involucrado en el escándalo, pero decidió darle todo su respaldo.

“Sabes lo más bonito que me dijiste, yo te dije gracias por apoyarme y me dijiste que siempre fue así, así es y así será“, concluyó el popular ‘Richavo’ con el aplaudo del público.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna aclaran rol de Cathy Saenz en Hablando Huevas. VIDEO: YouTube / Hablando Huevadas

